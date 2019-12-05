港航：已有初步合規注資方案 牌照局稱未收通知 仍未渡過危機

【明報專訊】香港航空財困事件擾攘多時，昨日再有新進展。港航主席侯偉昨向員工發內部信指出，港航有關持份者，包括股東、管理層在經過緊急磋商後已經初步形成滿足規管要求的資金注入方案，而11月的員工薪金將於今日發放。他又預告，待注資到帳後，各項服務也將恢復正常。不過空運牌照局（下稱牌照局）昨日回覆本報查詢時表示，到目前為止仍未收到港航就牌照局於本周一（2日）對其牌照附加兩項新條件的任何回覆。
明報記者 葉子晴
侯偉在信中提到，公司受持續旅遊需求及收入下降影響，現金流告急，一些正常的服務受到限制和影響，11月份員工薪金未能完全支付，給市場、消費者及全體員工帶來憂慮，監管當局亦對公司的財務狀况甚為擔心。但他強調，公司過去一年來已經推行各種整固計劃，不斷優化航線網絡，改善旅客體驗，更希望全體員工在當下繼續保持專業精神，以客戶利益為先，繼續為旅客提供安全及順暢的服務。對此，牌照局指出，目前為止仍未收到港航的任何回覆，意味港航被「釘牌」的危機仍未解除。
主席函員工：11月薪金今發放
另一邊廂，民航工會前日（3日）發聲明指，工會曾與港航管理層會晤，港航行政總裁孫劍鋒在會上向工會表示，港航就算在經營環境惡化的情况下，亦會盡最大努力準時出糧，以及不會裁員。孫劍鋒同時在會上提及，港航正努力尋找其他資金，以改善財務狀况，有信心渡過此次危機，不過港航會透過停止招聘、自然流失，以及安排調職等人力資源措施，以保障現職員工的權益。
本報昨日向民航工會秘書長葉偉明查詢有關會面詳情，他表示，孫劍鋒在會上對於港航的財政狀况並沒有正面回應，亦未有透露任何詳情，僅承認經營出現困難，不過就向工會保證有信心渡過危機。他續指出，目前暫未收到港航員工的求助，僅有小量有關法例的查詢，同時透露，他目前接觸過的港航員工心情平靜，並期望公司能渡過難關。
民航工會晤陳帆 促保障員工
葉偉明亦提到昨日與運輸及房屋局長陳帆會面的細節，陳帆在會上指政府會密切關注情况，不過由於牌照局乃獨立運作，因此最終仍須由牌照局決定是否撤銷牌照。他最後促請，當局除了考慮港航財政狀况及現金流之外，亦希望當局會同時作出通盤考量，以員工的保障為考慮因素之一。
牌照局本周一對港航的牌照附加兩項新條件，當中包括港航必須確保能夠注入牌照局訂定的資金，以及提升其現金流至牌照局訂定的合理水平，而牌照局所設下的死線為本周六（7日），若然港航未能滿足相關要求，牌照局或會撤銷或暫時撤銷其牌照。其股東之一海航控股於同日發公告稱，國開行牽頭與8間銀行簽訂協議，並獲授合共40億元人民幣的3年期銀團貸款，該貸款將用於旗下航空公司的經營支出，港航「釘牌」危機或有望解決。