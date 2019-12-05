港航：已有初步合規注資方案 牌照局稱未收通知 仍未渡過危機

明報記者 葉子晴

侯偉在信中提到，公司受持續旅遊需求及收入下降影響，現金流告急，一些正常的服務受到限制和影響，11月份員工薪金未能完全支付，給市場、消費者及全體員工帶來憂慮，監管當局亦對公司的財務狀况甚為擔心。但他強調，公司過去一年來已經推行各種整固計劃，不斷優化航線網絡，改善旅客體驗，更希望全體員工在當下繼續保持專業精神，以客戶利益為先，繼續為旅客提供安全及順暢的服務。對此，牌照局指出，目前為止仍未收到港航的任何回覆，意味港航被「釘牌」的危機仍未解除。

主席函員工：11月薪金今發放

另一邊廂，民航工會前日（3日）發聲明指，工會曾與港航管理層會晤，港航行政總裁孫劍鋒在會上向工會表示，港航就算在經營環境惡化的情况下，亦會盡最大努力準時出糧，以及不會裁員。孫劍鋒同時在會上提及，港航正努力尋找其他資金，以改善財務狀况，有信心渡過此次危機，不過港航會透過停止招聘、自然流失，以及安排調職等人力資源措施，以保障現職員工的權益。

本報昨日向民航工會秘書長葉偉明查詢有關會面詳情，他表示，孫劍鋒在會上對於港航的財政狀况並沒有正面回應，亦未有透露任何詳情，僅承認經營出現困難，不過就向工會保證有信心渡過危機。他續指出，目前暫未收到港航員工的求助，僅有小量有關法例的查詢，同時透露，他目前接觸過的港航員工心情平靜，並期望公司能渡過難關。

民航工會晤陳帆 促保障員工

葉偉明亦提到昨日與運輸及房屋局長陳帆會面的細節，陳帆在會上指政府會密切關注情况，不過由於牌照局乃獨立運作，因此最終仍須由牌照局決定是否撤銷牌照。他最後促請，當局除了考慮港航財政狀况及現金流之外，亦希望當局會同時作出通盤考量，以員工的保障為考慮因素之一。

牌照局本周一對港航的牌照附加兩項新條件，當中包括港航必須確保能夠注入牌照局訂定的資金，以及提升其現金流至牌照局訂定的合理水平，而牌照局所設下的死線為本周六（7日），若然港航未能滿足相關要求，牌照局或會撤銷或暫時撤銷其牌照。其股東之一海航控股於同日發公告稱，國開行牽頭與8間銀行簽訂協議，並獲授合共40億元人民幣的3年期銀團貸款，該貸款將用於旗下航空公司的經營支出，港航「釘牌」危機或有望解決。