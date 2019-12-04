木星資產Guy de Blonay：負面因素多已反映 低吸友邦

反修例運動持續至今已近半年，Guy de Blonay認為，即使示威已持續了一段時間，本地業務公司如酒店業的確受到影響，但實際上港股很多公司的收入都是來自海外。他料明年本港經濟會持續衰退，未來發展決定於政府與示威者間的關係，若示威持續，明顯地會有更多活動取消，來港旅客人數會減少，本地業務公司續受影響。惟他相信兩方陣營始終尋找和平解決方法，他相信如政府和示威者陣營可以談判達成協議，香港市場仍有吸引投資機會。

料明年本港經濟持續衰退

他更透露，每當本港社會衝突和出現不明朗因素，令到大市回調時，都會吸納一些本身看好股份包括友邦，但指沒有特別偏好的板塊，而是按個別公司挑選。他又認為，其實很多社會衝突的負面因素已反映在港股上，指示威持續期間，港股實際只是下跌了約3%，也顯示市場有很多國際企業，不是反映本港實况，並指阿里巴巴（9988）上市會給予港股一些正面因素。他指現時難言是否入市機會，但有部分股票只是於本港上市，收入非主要源自本港，便可趁低吸納這些股票。至於本地股則仍言之過早，始終仍處於困難時期，但對於長期投資者來說，或許是買入機會。

明年發達市場投資機會更佳

按地區計，今年發達市場表現跑贏新興市場。Guy de Blonay亦料明年發達市場仍會有較佳投資機會，擁有較良好的周期股例如金融和科技股，受數碼轉型持續，電商和網上購物增加所支持。他續稱周期股估值仍不太高昂，隨全球維持低利率環境，各科技領域仍在發展如人工智能和雲端，仍有具增長潛力公司。這些周期股不只來自金融和金融服務業，還有科企蘋果和阿里巴巴，指很多周期股都有吸引的估值，同時有吸引股息，並進行數碼轉型。

他有份管理多隻基金，現時整體投資組合都持有不少周期股，並有較大的資產淨值（NAV）折讓，市帳率也有偏低，如出現周期性復蘇股價可望見反彈。他同時看好增長跑贏市場的股票，主要是進行數碼轉型的公司，如電子支付和數據分析，以及網絡安全公司，還有一些亞洲具金融科技策略的公司，例如阿里巴巴和友邦，估值同時吸引。他亦看好「Bond-Proxy」（類債券）股票，皆因隨全球出現大量負利率債券，吸引不少投資者「追息」。

美大選料有刺激經濟措施

對於明年經濟前景，Guy de Blonay指環球經濟正在反彈，相信聯儲局會密切注視經濟數據和中美貿易戰進展，以決定政策方向，而暫時美國就業、通脹預期和消費等數據仍理想，料當局會視經濟不慍不火，會先暫停減息步伐。他亦相信貿戰正朝正面方向發展，最終會有一個結構性協議。美國大選為一個重要影響市場的因素，他料現屆政府會有刺激經濟措施，這亦會有利其他地區經濟。

他始終認為，牛市不會因為持續太長而完結，指政策失誤為大市風險之一。他反而認為，來年市場最大風險為中美貿談未有進展，以及明年美國總統大選後政策。

王俊騏 明報記者

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