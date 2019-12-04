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恒地港匯東意向呎租50元起

【明報專訊】港島東再有全新商廈落成，為恒地（0012）旗下炮台山電氣道218號港匯東（HARBOUR EAST），前身為麗東酒店，已於上月獲批入伙紙，現正式招租，項目中低層意向呎租50元起，預計明年1月落成。上述商廈是繼新世界（0017）旗下鰂魚涌K11 ATELIER King's Road今年9月取得入伙紙後，港島東另一全新落成商廈，兩個項目合共提供56萬方呎。

前為麗東酒店 10層獲洽租

有份代理項目租賃的仲量聯行業主代理部主管嚴威程表示，項目樓高22層，地下及1樓為零售樓面，涉1.5萬方呎，除地下一個商舖外，其他零售樓面已租出，呎租介乎100至150元。2樓為平台、3樓以上為寫字樓，目前已租出8樓全層，餘下樓面正招租，中低層意向呎租50至60元起，以全層樓面5500方呎計，月租約27.5萬至33萬元。

嚴透露，目前約有10層樓面獲洽租，洽租樓面由半層至最多4層，部分洽租者多為外資客及中環租客。

萊坊料明年港島商廈租金跌8%

另外，在社會運動及貿易戰影響下，寫字樓市場轉趨淡靜。萊坊香港區商業部高級董事劉柏汶指，租戶對市場前景審慎，部分節省相關開支，由租金較高的寫字樓搬至同區租金較低的寫字樓，甚至搬至非核心區，在過去數月，不少租戶都有將租賃規模縮小約20%至30%。整體而言，因港島區甲級寫字樓的空置率偏低，預計明年港島區甲級寫字樓的租金下調約6%至8%。

萊坊執行董事兼總經理麥健偉則指，九龍區寫字樓租賃氣氛放緩，錄得不少棄租個案，加上商廈供應尚未完全消化，預計明年上半年九龍區寫字樓租金跌勢持續，跌幅約2%至4%。

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