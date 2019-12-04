何文田山畔1房 3年實蝕50萬

都會駅特色戶實呎1.95萬破頂

不過另一邊廂，二手市場近日起開始錄得個別高價成交。利嘉閣分行經理黃金欽表示，都會駅1座極高層G室，實用面積972方呎，屬4房連工人套房間隔，外連272方呎平台，屬屋苑特色戶，原業主最初叫價2200萬元放售，經議價後新近以1900萬元沽出，實呎19,547元，成交價及呎價同創屋苑新高。原業主於2012年以1568萬買入，持貨7年，帳面獲利332萬元或21%。

麗港城2房870萬 同類次高

十大屋苑之一的觀塘麗港城新近有2房戶以870萬元易手，成交價屬同類單位次高。市場消息指，麗港城38座高層C室，實用面積526方呎，2房間隔，原業主於數月前叫價900萬元放售，期後累減30萬元或3%後，最近以870萬元成交，實呎16,540元，做價為屋苑同類戶次高。原業主於2012年8月以約570萬元買入，持貨7年，帳面獲利300萬元，單位升值53%。

淘大本月開齋 1房486萬易手

另外，九龍灣指標屋苑淘大花園錄得本月首宗成交。利嘉閣聯席董事鮑允中指，淘大花園P座中層8室，實用面積285方呎，屬1房間隔，最新以486萬元沽出，實呎17,053元；原業主於2008年5月以140萬元購入，持貨11年，帳面獲利346萬元，物業升值約2.5倍。