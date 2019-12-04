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泓山轉租為賣 呎價1.48萬起

【明報專訊】近期社會氣氛稍為平靜之際，部分發展商推出豪宅項目，其中建灝地產把旗下大埔洋房項目泓山轉租為賣，有傳會以招標形式出售，發展商指，項目入場實呎約1.48萬元起。

涉13幢逾2300呎洋房

上述泓山，位於大埔逸遙路3號，項目提供13幢3層高洋房，實用2356至2395方呎，全為四房三套連私人泳池、花園、庭院及車庫。建灝地產集團投資部經理鄭智荣表示，泓山由即日起開放現樓標準示範屋予公眾預約參觀，項目定價將參考同區一手洋房售價，現時區內洋房實呎約為2.2至3萬元，而泓山「起動價」則約為1.48萬元起，料短期內推出單位應市及公布相關付款方法。

有區內代理表示，發展商會以招標形式出售單位，但目前未有詳情。資料顯示，上述逸遙路3號原名「皇御山」，由建灝地產董事羅建一父親、已故「針織大王」羅定邦第六子羅家駒持有多年作收租之用，因此今次推售毋須受制於一手新例。

御金‧國峯實呎逾5萬破頂

另外，不少豪宅貨尾盤都錄得成交，其中2011年底首次發售、共設740伙的信置（0083）油麻地御金‧國峯，昨以招標形式售出全盤最後1伙6座38樓A室天池屋，單位實用1503方呎，連352方呎平台及1245方呎天台，成交價7650萬元，呎價50,898元，售價及呎價均創項目的新高。

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