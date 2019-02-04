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嘉峯匯周六首輪開售228伙 近3個月首個大型周末登場全新盤

【明報專訊】受反修例風波影響，過去數個月新盤市場淡靜，即使有全新盤推出亦較少會安排於周末開售。不過，正當社會氣氛稍為緩和之際，嘉華（0173）旗下啟德嘉峯匯安排於本周六首輪發售228個單位，成為近3個月來首個安排於周末期間進行首輪銷售的大型全新盤。項目明晚截票，5日暫累收約700票，以首批發售的228伙計，超額約2倍。

明報記者 林尚民

嘉峯匯昨加推2號價單，涉及103伙，嘉華國際營業及市場策劃（香港地產）總監溫偉明表示，今次加推的103伙，定價807.4萬至2451.3萬元，實呎24,259至32,169元，扣除最高折扣後，折實687.2至2083.7萬元，折實實呎由20,622至27,345元，今張價單折實平均實呎24,110元。

昨加推103伙 折實均呎2.4萬

若以平均實呎計，2號價單的24,110元就比上周公布的首張價單208伙平均折實22,888元高約5%，不過，溫偉明指，雖然今張價單售價較首張價單高，但由於樓層較高，實際上是原價加推。另發展商同時公布首張銷售安排，周六開售首批228伙，包括44個開放式戶，34個1房，132個2房及18個3房單位，大手買家至少需購買2伙，不設上限。

大手客逾3億掃朗濤9伙

事實上，過去數個月的社會運動，除令到個別發展商延遲推盤計劃外，亦令大部分發展商選擇在閒日賣樓，有別於社會運動前，大部分發展商都選擇在周六、周日賣樓，以最近推出的大型全新盤為例（見表），對上一個於周六開賣的樓盤，為中信泰富於9月14日推售12伙（另有30伙招標）的馬鞍山峻源。及後推出的如佳明（1271）青衣明翹匯、長實（1113）深水埗愛海頌、恒大（3333）屯門掃管笏恆大．珺瓏灣，均於周一至周五進行首輪銷售。

鷹君（0041）大埔白石角朗濤，繼9月初以招標形式、獲大手客斥資3.26億元購入9伙後，發展商表示，項目以招標形式售出3層全層共9伙，獲一組客戶斥資3.04億元購入。單位位於2座11樓、3座10樓、11樓的A至C室，成交價1748至4250.9萬元，實呎16200至24445元。

明翹匯昨連沽10伙

此外，青衣明翹匯昨連沽10伙，佳明營業及市務總監顏景鳳指，10伙共涉逾7200萬元，當中有一組客人以招標形式斥1687.8萬元連購2伙花園特色戶，而項目亦首次錄得4房單位成交，位於2座32樓A室，實用808方呎，成交價1406萬元，實呎17,401元，成交價創項目新高。

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