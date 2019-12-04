湯文亮：夜短夢長 年輕人前進吧

不少年輕人聽到之後話我靠害，以現在時勢，除了社運還未有結束迹象，還有美國又對香港實施《人權法》，正是屋漏兼逢連夜雨，現在買樓即是做炮灰，我唔應該叫他們買樓。其實，他們早已打算唔買樓，點解仲要問我，而我又早知他們不打算買樓，點解仲要話夜短夢長，年輕人前進吧！

建議年輕人買樓 有能力就買

其實，我是因為知道他們不會買樓，才叫他們買樓，如果我叫他們唔好買樓，倘若樓價下跌，他們會若無其事，但樓價上升，我就慘了，他們一定會口出怨言話信錯我，本來打算買樓，連樓都睇啱，因我一句說話就沒有買樓，真的是損失慘重，既然知道結局是如此，點解我唔講年輕人前進吧！

不時有不少人問我是否應該賣樓，千祈唔好以為我一定講不可以，我久唔久亦會提議啱價就可以賣樓，最緊要賣了樓之後不需要租樓，我並不擔心叫人賣樓之後樓價上升，同樣地被人埋怨死。事實上問我的人亦沒有打算賣樓，只不過是多口一問，就算樓價上升，他們都沒有損失，當然不會怨我，或者會話好彩冇聽我講，否則就損失慘重。

我並非一成不變的人，在林鄭推出新按保前，我亦叫年輕人暫時不要買樓，最近我收到一份禮物，是一個年輕人送給我的，我記得在政府推出新按保之前，有一日午餐食雲吞麵，一名年輕人突然問我他是否可以採用九成按保買樓，我話最好暫時不要買樓，因為九成按保只能夠買400萬元以下的樓，大多數是納米樓，在入伙之後不但會發覺得樓無所用，同時浪費了「丁權」，不如等多一會，待政府放寬逆周期措施或者加大按保時才買，在他送給我的禮物有一便條，寫着「湯生，我買了樓，多謝」，如果當時我話年輕人前進吧，鼓勵他去買樓，我相信那名年輕人，就算他當時冇買，到最近才買樓，一定不會送禮物給我。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]