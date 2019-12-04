經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

下一篇 上一篇

湯文亮：夜短夢長 年輕人前進吧

【明報專訊】自林鄭宣布將九成按保樓價上限提高至800萬元後，不少年輕人問我應否買樓，我一律回答有需要而又有能力就可以買，千祈唔好左考慮右考慮，夜短夢長，考慮太多就一世都買唔到樓，年輕人前進吧！

不少年輕人聽到之後話我靠害，以現在時勢，除了社運還未有結束迹象，還有美國又對香港實施《人權法》，正是屋漏兼逢連夜雨，現在買樓即是做炮灰，我唔應該叫他們買樓。其實，他們早已打算唔買樓，點解仲要問我，而我又早知他們不打算買樓，點解仲要話夜短夢長，年輕人前進吧！

建議年輕人買樓 有能力就買　

其實，我是因為知道他們不會買樓，才叫他們買樓，如果我叫他們唔好買樓，倘若樓價下跌，他們會若無其事，但樓價上升，我就慘了，他們一定會口出怨言話信錯我，本來打算買樓，連樓都睇啱，因我一句說話就沒有買樓，真的是損失慘重，既然知道結局是如此，點解我唔講年輕人前進吧！

不時有不少人問我是否應該賣樓，千祈唔好以為我一定講不可以，我久唔久亦會提議啱價就可以賣樓，最緊要賣了樓之後不需要租樓，我並不擔心叫人賣樓之後樓價上升，同樣地被人埋怨死。事實上問我的人亦沒有打算賣樓，只不過是多口一問，就算樓價上升，他們都沒有損失，當然不會怨我，或者會話好彩冇聽我講，否則就損失慘重。

我並非一成不變的人，在林鄭推出新按保前，我亦叫年輕人暫時不要買樓，最近我收到一份禮物，是一個年輕人送給我的，我記得在政府推出新按保之前，有一日午餐食雲吞麵，一名年輕人突然問我他是否可以採用九成按保買樓，我話最好暫時不要買樓，因為九成按保只能夠買400萬元以下的樓，大多數是納米樓，在入伙之後不但會發覺得樓無所用，同時浪費了「丁權」，不如等多一會，待政府放寬逆周期措施或者加大按保時才買，在他送給我的禮物有一便條，寫着「湯生，我買了樓，多謝」，如果當時我話年輕人前進吧，鼓勵他去買樓，我相信那名年輕人，就算他當時冇買，到最近才買樓，一定不會送禮物給我。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

上 / 下一篇新聞

美列黑名單 曠視上市延至明年 未能通過上市聆訊 或需重新申請
美列黑名單 曠視上市延至明年 未能通過上市聆訊 或需重新申請
半新股炒起 飛鶴中手游「上水面」
半新股炒起 飛鶴中手游「上水面」
特朗普貿談歎慢板 夜期低水322點
特朗普貿談歎慢板 夜期低水322點
交銀洪灝：內地明年「破6」成定局
交銀洪灝：內地明年「破6」成定局
財政部消費稅諮詢 酒化妝品稅率不變
財政部消費稅諮詢 酒化妝品稅率不變
蔡志明父女辭康健 稱不關注持股 與曹貴子合持19% 中壽兩要員任CEO主席
蔡志明父女辭康健 稱不關注持股 與曹貴子合持19% 中壽兩要員任CEO主席
曹貴子被控串謀詐騙 案件明年5月再審
曹貴子被控串謀詐騙 案件明年5月再審
持港航機票 中銀昨午起不受保
持港航機票 中銀昨午起不受保
惠譽：經濟放緩 港銀前景負面
惠譽：經濟放緩 港銀前景負面
內房11月銷售續熱 新城合生升逾40%
內房11月銷售續熱 新城合生升逾40%
花旗App最快10分鐘開戶
花旗App最快10分鐘開戶
工信部冀2025年新能源車銷量佔25%
工信部冀2025年新能源車銷量佔25%
北大方正20億短債違約 擬引入大型央企 曾與珠海國資委接觸
北大方正20億短債違約 擬引入大型央企 曾與珠海國資委接觸
中俄天然氣管道開通 花旗唱好昆侖能源
中俄天然氣管道開通 花旗唱好昆侖能源
羚邦：港航收入佔比小 影響不大
羚邦：港航收入佔比小 影響不大
全球最大養老基金拒借貨沽空 分析：打擊「空軍」 影響股市生態
全球最大養老基金拒借貨沽空 分析：打擊「空軍」 影響股市生態
中美貿易協議現變數 道指早段跌逾400點
中美貿易協議現變數 道指早段跌逾400點
Spectre Camera 膺2019年最佳Apps
Spectre Camera 膺2019年最佳Apps
張兆聰：汽車業料明年復蘇 候區間低吸
張兆聰：汽車業料明年復蘇 候區間低吸
植耀輝：本地餐飲股 未屆撈底時
植耀輝：本地餐飲股 未屆撈底時
技術取勝：嘉里物流短線12元有承接
技術取勝：嘉里物流短線12元有承接
羅家聰自爆「被離職」
羅家聰自爆「被離職」
劉思明：車股逆市漲 4S股差異大
劉思明：車股逆市漲 4S股差異大
周顯：撻朵遇着不是普通人
周顯：撻朵遇着不是普通人
嘉峯匯周六首輪開售228伙 近3個月首個大型周末登場全新盤
嘉峯匯周六首輪開售228伙 近3個月首個大型周末登場全新盤
泓山轉租為賣 呎價1.48萬起
泓山轉租為賣 呎價1.48萬起
華懋大學閣推14伙 月租8.8萬入場
華懋大學閣推14伙 月租8.8萬入場
何文田山畔1房 3年實蝕50萬
何文田山畔1房 3年實蝕50萬
恒地港匯東意向呎租50元起
恒地港匯東意向呎租50元起
銅鑼灣甜品店提早結業 業主劈價3450萬沽舖
銅鑼灣甜品店提早結業 業主劈價3450萬沽舖
木星資產Guy de Blonay：負面因素多已反映 低吸友邦
木星資產Guy de Blonay：負面因素多已反映 低吸友邦