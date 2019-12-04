周顯：撻朵遇着不是普通人

Araki的大廚是荒木水都弘，日文是「あら輝」，十幾年前，剛出道時在上野毛（注意：不是上野）開店，我很喜歡這店子，去過好幾次，把經歷都寫在《我的最愛》一書中。

後來有一天，碰到了彤叔的長孫志恆，他是壽司迷，問我有何好介紹，我說，Sawada和Araki最好，後來他去了Araki，我問他有何評價，他搖頭說：「不好。」

我問志恆﹕「什麼不好呢？」

他說：「我去到，他問我是不是香港人，我說是呀，他問我認不認識Richard Li，Richard Li剛來過。我心想，我來吃飯啫，你使乜用李澤楷來撻我呀？」

（按：あら輝中午和晚上都做兩輪，座位是13個，還不在銀座，在上野毛，省了大量租金，應是最賺錢的高級壽司店。）

我心裏暗笑，他的確是想撻你，應該人人都會受這一套，誰知你不是普通人呢！

後來知道，李澤楷常來此店，和他很熟。那時《東京米芝蓮》剛出版，我還寫過文章，取笑為何《米芝蓮》連Araki也不列入，太沒水準了。後來他因為女兒到英國留學，因此把店子搬到倫敦去。現在想來他的女兒已畢業了吧？

我想，荒木在1881開店，應該與他和李氏家族的熟悉大有關係。今時今日，有名店進駐自己的商場，可是大大的面子呢！

[周顯 投資二三事]