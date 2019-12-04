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劉思明：車股逆市漲 4S股差異大

【明報專訊】港股先跌後回穩，恒指力守兩萬六關鍵支持，避免形勢進一步轉差，破壞8月中以來回升趨勢；不過，正所謂久守必失，短線宜盡快走出谷底。

恒指低開後下滑，最多跌381點、低見26,063點反彈，中午至收市在26,400點爭持，收報26,391點，跌53點或0.20%；國指跌0.08%。大市成交712億元，低於60天平均六成多。大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率53比47，升逾3%佔上升股份一成多，跌逾3%佔半成；陽燭對陰燭為63比37，大市缺乏方向，買盤動力略佳且較為積極，但沒有優勢。

中升中線看高一線

至於本報數據庫追蹤的30個行業，大部分表現牛皮，有四成多下跌，本地零售服務跌1%表現最差，其餘的跌幅小於1%。上升行業中，汽車相關、中資電力、零售及教育升約1%多，各上升行業低於七成，其次軟件服務、燃氣供應、新能源升約0.6%，市場沒有亮點。

汽車及相關股份中，藍籌股吉利（0175）於15元以上整固，守穩向好趨勢未變；今年表現最佳的華晨（1114）仍處於7元至9元區間中上範圍，而目前靠近範圍底部，短線入市博可以守住8元水平；早前提到的長汽（2333），調整守住6元水平，依然可取。不過，昨天表現最突出並非車股而是汽車4S經銷股如正通（1728）、永達（3669），昨天分別升5.49%、3.36%，相比下龍頭中升（0881）表現失色，升不足1%，但中線而言，以中升看高一線。

9月加價對銷售無大影響

中升專注於經營豪華和中高檔品牌，截至今年6月底，豪華車梅賽德斯——奔馳、雷克薩斯、奧迪門店超過120間，佔整體超過三分之一；今年來雷克薩斯在華銷售火熱，增速領先豪華車，即使9月初調高部分產品售價，亦未對銷售帶來大影響，最新公布11月在華銷量按年升16.5％，增速按月加快。此外，隨着集團客戶保有量增長，售後及精品業務擴大，將有利提高毛利率及收入穩定性。

雖然內地汽車銷售增長放緩，但4S經銷品牌組合的差異，令相關股份股價表現迥異。近一年來，以經營豪華車為主的中升、永達，股價累升七成半及兩成，正通累跌逾四成；下半年來，中升、永達亦分道揚鑣，前者愈升愈有，後者調整持續。

走勢上，中升前周創出上市新高後回調於20天線有支持，不妨待支持位附近吸納，並設低收50天線止蝕。

[劉思明 數據尋寶]

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