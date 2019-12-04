Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
訂閱明報
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
明報60周年
偵查報道
圖片看世界
經濟
2019年12月4日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
美列黑名單 曠視上市延至明年 未能通過上市聆訊 或需重新申請
半新股炒起 飛鶴中手游「上水面」
特朗普貿談歎慢板 夜期低水322點
交銀洪灝：內地明年「破6」成定局
財政部消費稅諮詢 酒化妝品稅率不變
蔡志明父女辭康健 稱不關注持股 與曹貴子合持19% 中壽兩要員任CEO主席
曹貴子被控串謀詐騙 案件明年5月再審
持港航機票 中銀昨午起不受保
惠譽：經濟放緩 港銀前景負面
內房11月銷售續熱 新城合生升逾40%
花旗App最快10分鐘開戶
工信部冀2025年新能源車銷量佔25%
北大方正20億短債違約 擬引入大型央企 曾與珠海國資委接觸
中俄天然氣管道開通 花旗唱好昆侖能源
羚邦：港航收入佔比小 影響不大
全球最大養老基金拒借貨沽空 分析：打擊「空軍」 影響股市生態
中美貿易協議現變數 道指早段跌逾400點
Spectre Camera 膺2019年最佳Apps
張兆聰：汽車業料明年復蘇 候區間低吸
植耀輝：本地餐飲股 未屆撈底時
技術取勝：嘉里物流短線12元有承接
羅家聰自爆「被離職」
劉思明：車股逆市漲 4S股差異大
周顯：撻朵遇着不是普通人
湯文亮：夜短夢長 年輕人前進吧
嘉峯匯周六首輪開售228伙 近3個月首個大型周末登場全新盤
泓山轉租為賣 呎價1.48萬起
華懋大學閣推14伙 月租8.8萬入場
何文田山畔1房 3年實蝕50萬
恒地港匯東意向呎租50元起
銅鑼灣甜品店提早結業 業主劈價3450萬沽舖
木星資產Guy de Blonay：負面因素多已反映 低吸友邦
下一篇
上一篇
技術取勝：嘉里物流短線12元有承接
prev
next
【明報專訊】華能國電4.4元料有沽壓（圖）
正通汽車反彈暫受制2.5元（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
上 / 下一篇新聞
美列黑名單 曠視上市延至明年 未能通過上市聆訊 或需重新申請
半新股炒起 飛鶴中手游「上水面」
特朗普貿談歎慢板 夜期低水322點
交銀洪灝：內地明年「破6」成定局
財政部消費稅諮詢 酒化妝品稅率不變
蔡志明父女辭康健 稱不關注持股 與曹貴子合持19% 中壽兩要員任CEO主席
曹貴子被控串謀詐騙 案件明年5月再審
持港航機票 中銀昨午起不受保
惠譽：經濟放緩 港銀前景負面
內房11月銷售續熱 新城合生升逾40%
花旗App最快10分鐘開戶
工信部冀2025年新能源車銷量佔25%
北大方正20億短債違約 擬引入大型央企 曾與珠海國資委接觸
中俄天然氣管道開通 花旗唱好昆侖能源
羚邦：港航收入佔比小 影響不大
全球最大養老基金拒借貨沽空 分析：打擊「空軍」 影響股市生態
中美貿易協議現變數 道指早段跌逾400點
Spectre Camera 膺2019年最佳Apps
張兆聰：汽車業料明年復蘇 候區間低吸
植耀輝：本地餐飲股 未屆撈底時
技術取勝：嘉里物流短線12元有承接
羅家聰自爆「被離職」
劉思明：車股逆市漲 4S股差異大
周顯：撻朵遇着不是普通人
湯文亮：夜短夢長 年輕人前進吧
嘉峯匯周六首輪開售228伙 近3個月首個大型周末登場全新盤
泓山轉租為賣 呎價1.48萬起
華懋大學閣推14伙 月租8.8萬入場
何文田山畔1房 3年實蝕50萬
恒地港匯東意向呎租50元起
銅鑼灣甜品店提早結業 業主劈價3450萬沽舖
木星資產Guy de Blonay：負面因素多已反映 低吸友邦
美列黑名單 曠視上市延至明年 未能通過上市聆訊 或需重新申請
半新股炒起 飛鶴中手游「上水面」
特朗普貿談歎慢板 夜期低水322點
交銀洪灝：內地明年「破6」成定局
財政部消費稅諮詢 酒化妝品稅率不變
蔡志明父女辭康健 稱不關注持股 與曹貴子合持19% 中壽兩要員任CEO主席
曹貴子被控串謀詐騙 案件明年5月再審
持港航機票 中銀昨午起不受保
惠譽：經濟放緩 港銀前景負面
內房11月銷售續熱 新城合生升逾40%
花旗App最快10分鐘開戶
工信部冀2025年新能源車銷量佔25%
北大方正20億短債違約 擬引入大型央企 曾與珠海國資委接觸
中俄天然氣管道開通 花旗唱好昆侖能源
羚邦：港航收入佔比小 影響不大
全球最大養老基金拒借貨沽空 分析：打擊「空軍」 影響股市生態
中美貿易協議現變數 道指早段跌逾400點
Spectre Camera 膺2019年最佳Apps
張兆聰：汽車業料明年復蘇 候區間低吸
植耀輝：本地餐飲股 未屆撈底時
羅家聰自爆「被離職」
劉思明：車股逆市漲 4S股差異大
周顯：撻朵遇着不是普通人
湯文亮：夜短夢長 年輕人前進吧
嘉峯匯周六首輪開售228伙 近3個月首個大型周末登場全新盤
泓山轉租為賣 呎價1.48萬起
華懋大學閣推14伙 月租8.8萬入場
何文田山畔1房 3年實蝕50萬
恒地港匯東意向呎租50元起
銅鑼灣甜品店提早結業 業主劈價3450萬沽舖
木星資產Guy de Blonay：負面因素多已反映 低吸友邦
prev
next