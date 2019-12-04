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植耀輝：本地餐飲股 未屆撈底時

【明報專訊】今日則先跟大家剖析本地三間餐飲股表現。

大家樂（0341）、大快活（0052）及翠華（1314）陸續公布截至9月底止之上半年業績。基本上，三家公司業績表現均欠理想，大家樂及大快活股東應佔溢利分別倒退34.5%及43.1%，翠華更盈轉虧。平心而論，業績倒退是意料中事，不過在三者之中，大家樂之表現始終令筆者感到意外。2003年SARS肆虐，大家樂盈利仍能有所增長，但今次本地事件影響之大實在始料不及。總結三間企業業績轉差原因如下：（1）市場環境不利因素影響、（2）經營成本如租金及工資成本增加，以及（3）會計準則改變。當中最大影響，莫過於因社會運動而需縮短或暫停營業時間。

本地事件持續 顧客減少最致命

面對經濟前景不明，作為主要成本之租金以至勞工開支未來有相當大機會回落，對飲食行業而言本應屬利好，然而顧客減少之影響仍屬致命性，畢竟做餐飲業誰人不想「客似雲來」？因此若本地事件持續，經營環境依然面對相當多變數。另一方面，三間公司亦打算透過「開源」以彌補香港收入表現，大家樂及大快活繼續加強拓展內地發展，翠華則打算開拓東南亞市場。相關部署並無不妥，但內地餐飲業競爭激烈，北上發展亦要面對地區差異口味不同的情况。所以雖然北上發展屬必然之舉，只是面對的挑戰亦不少。

年初至今三股除大家樂仍錄得升幅（4.3%）外，其餘兩者跌幅顯著（大快活跌17.5%，翠華則大跌41%）。中期業績公布後，大家樂仍能維持派息0.19港仙，大快活則有所減少（派息比率則由47.1%提高至51.9%），翠華則索性取消派發中期息。由於短期形勢未見樂觀，筆者相信股價縱離底不遠，但卻難有明顯轉勢，因此建議暫保持觀望會較適合。

（筆者並未持有以上股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]

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