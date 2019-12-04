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Spectre Camera 膺2019年最佳Apps

【明報專訊】蘋果昨公布2019年最佳Apps及遊戲，揭示Apps文化的趨勢。獲選為2019年最佳iPhone軟件的是Spectre Camera（幽靈相機，沒有中文官方名稱）。它採用人工智能（AI）技術，助用戶拍攝出長時間曝光的照片效果，捕捉絲滑的水流、夜間的光影軌迹等。iPad最佳軟件則是Flow by Moleskin（中文官方名稱：Flow由Moleskine呈現），其內置不同筆觸效果，助用戶模仿真實的事物，進行繪圖和素描。至於Mac機最佳軟件，是專業排版工具Affinity Publisher（和諧出版商，沒有中文官方名稱），因優雅的用戶體驗及合理的價格而獲選。

蘋果表示，今年軟件的最大趨勢是將說故事的方式簡化，包括播客軟件Anchor、Instagram故事編輯軟件Unfold、用戶生成內容的平台Wattpad等。遊戲方面，蘋果選擇了Sky: Children of Light（Sky光·遇）為最佳iPhone遊戲。遊戲講述失落的雲中王國的故事，玩家作為「光之後裔」，要將光明帶回這國度。

明年9月料發布4款新iPhone

摩通分析師發表報告，預測蘋果可能會由2021年起，每年發布兩次新旗艦iPhone，一改由2011年起每年秋季發布旗艦機的傳統，使蘋果有更大的靈活性調整產品，全年推出新手機與對手競爭。根據摩通對供應鏈的調查，預計蘋果將在2021年上半年和下半年，各推出兩款新iPhone，以滿足季節需求。摩通又預計，在明年春季推出廉價版iPhone後，9月另會發布4款新iPhone，有別於2017年秋季起發布3款新手機的策略。明年秋的新機將包括一款5.4吋屏幕、兩款6.1吋屏幕和一款6.7吋屏幕的iPhone，全配備OLED屏幕及支援5G。摩通對蘋果股票的評級為「增持」，目標價由290美元上調至296美元，昨股價跌逾2%，跌至257美元。

（綜合報道）

[國際金融]

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