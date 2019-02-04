經濟
國際金融
下一篇 上一篇

中美貿易協議現變數 道指早段跌逾400點

【明報專訊】中美貿易談判再遇挫折。美國總統特朗普昨表示，與中國協商的貿易協議沒有死線，可待自己在2020年11月大選連任後再與中國商討（詳見A14版）。市場憂慮貿易戰持續，道指早段跌逾400點，為兩個月來最大跌幅。對貿易敏感的道指成分股蘋果、重型機械設備生產商Caterpillar及多元化工業集團3M，股價早段跌幅在2%以上。標普500指數及納指早段跌幅也在1%以上，英偉達（Nvidia）、美光和AMD等晶片股下挫。有「恐慌指數」之稱的芝加哥期權交易所波動指數（VIX）昨晚逼近18，為7周高位。

金價反彈 美10年債息回落

中美雙方過去數周就首階段的貿易協議討價還價，市場人士視此為雙方尋求停火的努力。BMO Capital Markets的美國利率策略主管林根（Ian Lyngen）稱，大市的表現，將取決於市場人士如何判斷特朗普的聲明，到底他是暗示明年仍會與中國繼續進行貿易戰，還是一切只是他博取更多籌碼的談判策略。除中美貿易談判現變數，特朗普又同時向法國、巴西及阿根廷開闢新的關稅戰線（詳見A19版），令市場陰霾密佈。資金避險，美國10年期國債孳息率昨晚由1.8厘以上，跌至1.72厘。現貨金價格升逾1%，逼近每盎司1480美元，為逾1周高位。國際油價回落，布蘭特期油在每桶60美元水平徘徊。

此外，國際評級機構穆迪（Moody's）警告，英國銀行業自10年前金融海嘯以來一直致力改善財務狀况，惟英國脫歐可能衝擊業界所作出的努力。穆迪形容，英國銀行業的經營環境正在惡化，對其資產質量和盈利能力構成壓力。穆迪將英國銀行業界的評級展望，由「穩定」下調至「負面」，理由包括英國脫歐帶來的長期不確定性，以及其對未來兩年經濟增長的影響。穆迪預期，英國與歐盟最終將達成自由貿易協定，惟此類協議不大可能顯著緩和英國脫歐的負面影響。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

美列黑名單 曠視上市延至明年 未能通過上市聆訊 或需重新申請
美列黑名單 曠視上市延至明年 未能通過上市聆訊 或需重新申請
半新股炒起 飛鶴中手游「上水面」
半新股炒起 飛鶴中手游「上水面」
特朗普貿談歎慢板 夜期低水322點
特朗普貿談歎慢板 夜期低水322點
交銀洪灝：內地明年「破6」成定局
交銀洪灝：內地明年「破6」成定局
財政部消費稅諮詢 酒化妝品稅率不變
財政部消費稅諮詢 酒化妝品稅率不變
蔡志明父女辭康健 稱不關注持股 與曹貴子合持19% 中壽兩要員任CEO主席
蔡志明父女辭康健 稱不關注持股 與曹貴子合持19% 中壽兩要員任CEO主席
曹貴子被控串謀詐騙 案件明年5月再審
曹貴子被控串謀詐騙 案件明年5月再審
持港航機票 中銀昨午起不受保
持港航機票 中銀昨午起不受保
惠譽：經濟放緩 港銀前景負面
惠譽：經濟放緩 港銀前景負面
內房11月銷售續熱 新城合生升逾40%
內房11月銷售續熱 新城合生升逾40%
花旗App最快10分鐘開戶
花旗App最快10分鐘開戶
工信部冀2025年新能源車銷量佔25%
工信部冀2025年新能源車銷量佔25%
北大方正20億短債違約 擬引入大型央企 曾與珠海國資委接觸
北大方正20億短債違約 擬引入大型央企 曾與珠海國資委接觸
中俄天然氣管道開通 花旗唱好昆侖能源
中俄天然氣管道開通 花旗唱好昆侖能源
羚邦：港航收入佔比小 影響不大
羚邦：港航收入佔比小 影響不大
全球最大養老基金拒借貨沽空 分析：打擊「空軍」 影響股市生態
全球最大養老基金拒借貨沽空 分析：打擊「空軍」 影響股市生態
Spectre Camera 膺2019年最佳Apps
Spectre Camera 膺2019年最佳Apps
張兆聰：汽車業料明年復蘇 候區間低吸
張兆聰：汽車業料明年復蘇 候區間低吸
植耀輝：本地餐飲股 未屆撈底時
植耀輝：本地餐飲股 未屆撈底時
技術取勝：嘉里物流短線12元有承接
技術取勝：嘉里物流短線12元有承接
羅家聰自爆「被離職」
羅家聰自爆「被離職」
劉思明：車股逆市漲 4S股差異大
劉思明：車股逆市漲 4S股差異大
周顯：撻朵遇着不是普通人
周顯：撻朵遇着不是普通人
湯文亮：夜短夢長 年輕人前進吧
湯文亮：夜短夢長 年輕人前進吧
嘉峯匯周六首輪開售228伙 近3個月首個大型周末登場全新盤
嘉峯匯周六首輪開售228伙 近3個月首個大型周末登場全新盤
泓山轉租為賣 呎價1.48萬起
泓山轉租為賣 呎價1.48萬起
華懋大學閣推14伙 月租8.8萬入場
華懋大學閣推14伙 月租8.8萬入場
何文田山畔1房 3年實蝕50萬
何文田山畔1房 3年實蝕50萬
恒地港匯東意向呎租50元起
恒地港匯東意向呎租50元起
銅鑼灣甜品店提早結業 業主劈價3450萬沽舖
銅鑼灣甜品店提早結業 業主劈價3450萬沽舖
木星資產Guy de Blonay：負面因素多已反映 低吸友邦
木星資產Guy de Blonay：負面因素多已反映 低吸友邦