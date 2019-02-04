中美貿易協議現變數 道指早段跌逾400點

金價反彈 美10年債息回落

中美雙方過去數周就首階段的貿易協議討價還價，市場人士視此為雙方尋求停火的努力。BMO Capital Markets的美國利率策略主管林根（Ian Lyngen）稱，大市的表現，將取決於市場人士如何判斷特朗普的聲明，到底他是暗示明年仍會與中國繼續進行貿易戰，還是一切只是他博取更多籌碼的談判策略。除中美貿易談判現變數，特朗普又同時向法國、巴西及阿根廷開闢新的關稅戰線（詳見A19版），令市場陰霾密佈。資金避險，美國10年期國債孳息率昨晚由1.8厘以上，跌至1.72厘。現貨金價格升逾1%，逼近每盎司1480美元，為逾1周高位。國際油價回落，布蘭特期油在每桶60美元水平徘徊。

此外，國際評級機構穆迪（Moody's）警告，英國銀行業自10年前金融海嘯以來一直致力改善財務狀况，惟英國脫歐可能衝擊業界所作出的努力。穆迪形容，英國銀行業的經營環境正在惡化，對其資產質量和盈利能力構成壓力。穆迪將英國銀行業界的評級展望，由「穩定」下調至「負面」，理由包括英國脫歐帶來的長期不確定性，以及其對未來兩年經濟增長的影響。穆迪預期，英國與歐盟最終將達成自由貿易協定，惟此類協議不大可能顯著緩和英國脫歐的負面影響。

（綜合報道）

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