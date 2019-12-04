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全球最大養老基金拒借貨沽空 分析：打擊「空軍」 影響股市生態

【明報專訊】全球最大的養老基金——日本政府養老金投資基金（GPIF）宣布，不再從旗下價值80萬億日圓（約5.75萬億港元）的全球股票投資組合借出股票，料將對空軍造成打擊。《金融時報》指出，倘其他基金也跟隨GPIF的做法，將環境、社會及管治（ESG）因素納入投資考慮，可能對股市運作造成巨大影響。

淡友想沽空股票，須先向持有該股票的大戶借入股票，並要支付借股利息。經過近幾年的調整，GPIF的資產組合中，日本和海外股票的比例升至50％。根據GPIF在2018財年的年報，其股票投資組合借出的股份，為其賺進了3億美元的利息。雖然借出股票有利可圖，但借給他人沽空導致所持的股票資產組合價值下跌，也不合乎資產管理的原則。

GPIF：不符合資產管理原則

接近GPIF的人士稱，拒絕借貨的決定，在GPIF內部存在分歧，最終由GPIF投資總監水野弘道拍板。GPIF憂慮到借出股票會妨礙對投資組合的適當管理，例如最終借貨者的身分缺乏透明度，且未能監管對方如何使用GPIF的股票。GPIF稱，如果這些問題得到解決，將再次考慮借出股票。不過GPIF仍將從其債券投資組合借出證券。

日本政府禁止GPIF直接投資股票，或行使股票的投票權。該基金所投資的股票，委託了外部的投資經理進行管理。部分投資經理稱，受水野弘道施壓，要求改善治理。有東京的交易員稱，GPIF的決定對市場的風險，在於其他資產管理人可能會覺得自己也有義務效仿GPIF，將沽空行為視為「不符合ESG」，並加以限制。

借出股票 同時借出投票權

也有分析認為，GPIF的決定只是有重大的象徵意義，卻不太可能對市場基本面產生直接影響。雖然GPIF是東京上市公司股票的最大持有者，但未來數月其地位將被日本央行及其每年價值6億日圓（約4315億港元）的ETF購買計劃所取代。日本央行持有接近30萬億日圓（2.2萬億港元）的ETF，並表示正考慮將其ETF借給經紀商。

借貨沽空將對ESG帶來影響，因為每當股票借出，跟隨股票的投票權也隨之借出，意味股票擁有者失去對其投資的公司的發言權。部分投資者憂慮，被借出的證券將被用於逃稅。國際證券借貸協會（ISLA）行政總裁戴森（Andrew Dyson）稱，沽空跟基金經理增持或減持某些股份的性質一樣，證券借貸對市場正常運作極為重要，投資者可採取一些步驟，避免借出的證券被濫用。許多資產擁有者的借貨政策，要求在投票期間將股票歸還。為避免逃稅，資產擁有者可選擇不在除息日附近，借出任何證券。

馬斯克叫好「沽空應是非法」

電動車大廠特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）在GPIF宣布停止借出股票後不久，馬上發推文回應：「真棒，做得對！沽空應該是非法的。」馬斯克去年曾在受訪時抱怨，特斯拉的股票被「空軍」窮追猛打。馬斯克去年8月發推文聲稱特斯拉將進行私有化，刺激特斯拉股價急升，把沽空者殺個措手不及。但其後劇情反轉，美國證交會（SEC）介入調查馬斯克的推文是否有事實根據，令特斯拉股價受挫。

最終馬斯克就證券欺詐的指控與SEC達成和解，但馬斯克仍諷刺SEC是「沽空者致富委員會」（Shortseller Enrichment Commission）。

（金融時報）

[國際金融]

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