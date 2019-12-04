經濟
下一篇 上一篇

北大方正20億短債違約 擬引入大型央企 曾與珠海國資委接觸

【明報專訊】國企北大方正集團周一晚宣布，因流動資金緊張，未能按期償付一筆20億元（人民幣．下同）超短期債券「19方正SCP002」的本金及利息，昨日有內媒指出，方正集團指計劃引入大型央企為戰略投資者，集團曾與珠海國資委接觸。根據彭博社的最新數據，未計北大方正這筆債券，2019年至今中國在岸市場違約債券的本金已涉及至少1204億元，與去年的1219億元歷史新高僅咫尺之遙。

明報記者 李哲毅

北大方正昨日上午召開電話會議，內地《21世紀經濟報導》引述與會機構指出，方正管理層在會上解釋債券出現逾期是個別前管理層的歷史原因、營運問題及應收帳款無法收回等。

方正表示，要積極引入大型央企作為戰略投資者，希望外界在過程中不要太着急，另外方正集團擁有經營利潤，希望金融機構能夠減息，經測算明年下半年有望扭虧為盈。報道透露，方正集團的債務高達數千億元，其中有息負債高達上千億元。

消息刺激方正系股份彈起

消息刺激方正系股份彈起，當中北大資源（0618）爆升9.85%至0.212港元；方正控股（0418）收報0.46港元，升3.33%。A股上市的方正科技升9%。

彭博社整理的最新數據，截至目前今年中國在岸市場違約債券的本金涉及至少1204億元，不過北大方正債券尚有15個工作日的寬限期，暫未計入上述違約之列。富達國際基金經理成皓表示，今年違約率處於歷史上較高的位置，近兩年來絕大多數違約的均是民企，民企在債券市場再融資能力的明顯下降，最後演變至資金鏈斷裂。

今年內地違約債本金至少涉1204億

深陷債務危機的國企天津物產集團早前公布，4筆美元債券債交換要約，成皓指出，事件反映國企並非一定能獲得足夠的流動性支持，這勢必會影響市場對國企兌付的信心，預計2020年違約規模可能會維持在歷史高位。

評級機構普遍料違約率續上升

標普早前亦發表報告指出，今年首10個月，在岸違約金額突破了1000億元，預計民企的流動性持續緊張，而且國企間的財務差異愈來愈大，地方政府融資工具（LGFV）亦有類似情况，違約率將繼續上升。惠譽則認為，私營企業的流動性薄弱，信貸緊縮加劇再融資風險，今年首10個月違約率達4.5%，遠高於2014年的0.6%。

相關字詞﹕標普 富達國際 債務違約 債券 北大方正 國企

上 / 下一篇新聞

美列黑名單 曠視上市延至明年 未能通過上市聆訊 或需重新申請
美列黑名單 曠視上市延至明年 未能通過上市聆訊 或需重新申請
半新股炒起 飛鶴中手游「上水面」
半新股炒起 飛鶴中手游「上水面」
特朗普貿談歎慢板 夜期低水322點
特朗普貿談歎慢板 夜期低水322點
交銀洪灝：內地明年「破6」成定局
交銀洪灝：內地明年「破6」成定局
財政部消費稅諮詢 酒化妝品稅率不變
財政部消費稅諮詢 酒化妝品稅率不變
蔡志明父女辭康健 稱不關注持股 與曹貴子合持19% 中壽兩要員任CEO主席
蔡志明父女辭康健 稱不關注持股 與曹貴子合持19% 中壽兩要員任CEO主席
曹貴子被控串謀詐騙 案件明年5月再審
曹貴子被控串謀詐騙 案件明年5月再審
持港航機票 中銀昨午起不受保
持港航機票 中銀昨午起不受保
惠譽：經濟放緩 港銀前景負面
惠譽：經濟放緩 港銀前景負面
內房11月銷售續熱 新城合生升逾40%
內房11月銷售續熱 新城合生升逾40%
花旗App最快10分鐘開戶
花旗App最快10分鐘開戶
工信部冀2025年新能源車銷量佔25%
工信部冀2025年新能源車銷量佔25%
中俄天然氣管道開通 花旗唱好昆侖能源
中俄天然氣管道開通 花旗唱好昆侖能源
羚邦：港航收入佔比小 影響不大
羚邦：港航收入佔比小 影響不大
全球最大養老基金拒借貨沽空 分析：打擊「空軍」 影響股市生態
全球最大養老基金拒借貨沽空 分析：打擊「空軍」 影響股市生態
中美貿易協議現變數 道指早段跌逾400點
中美貿易協議現變數 道指早段跌逾400點
Spectre Camera 膺2019年最佳Apps
Spectre Camera 膺2019年最佳Apps
張兆聰：汽車業料明年復蘇 候區間低吸
張兆聰：汽車業料明年復蘇 候區間低吸
植耀輝：本地餐飲股 未屆撈底時
植耀輝：本地餐飲股 未屆撈底時
技術取勝：嘉里物流短線12元有承接
技術取勝：嘉里物流短線12元有承接
羅家聰自爆「被離職」
羅家聰自爆「被離職」
劉思明：車股逆市漲 4S股差異大
劉思明：車股逆市漲 4S股差異大
周顯：撻朵遇着不是普通人
周顯：撻朵遇着不是普通人
湯文亮：夜短夢長 年輕人前進吧
湯文亮：夜短夢長 年輕人前進吧
嘉峯匯周六首輪開售228伙 近3個月首個大型周末登場全新盤
嘉峯匯周六首輪開售228伙 近3個月首個大型周末登場全新盤
泓山轉租為賣 呎價1.48萬起
泓山轉租為賣 呎價1.48萬起
華懋大學閣推14伙 月租8.8萬入場
華懋大學閣推14伙 月租8.8萬入場
何文田山畔1房 3年實蝕50萬
何文田山畔1房 3年實蝕50萬
恒地港匯東意向呎租50元起
恒地港匯東意向呎租50元起
銅鑼灣甜品店提早結業 業主劈價3450萬沽舖
銅鑼灣甜品店提早結業 業主劈價3450萬沽舖
木星資產Guy de Blonay：負面因素多已反映 低吸友邦
木星資產Guy de Blonay：負面因素多已反映 低吸友邦