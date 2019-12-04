北大方正20億短債違約 擬引入大型央企 曾與珠海國資委接觸

明報記者 李哲毅

北大方正昨日上午召開電話會議，內地《21世紀經濟報導》引述與會機構指出，方正管理層在會上解釋債券出現逾期是個別前管理層的歷史原因、營運問題及應收帳款無法收回等。

方正表示，要積極引入大型央企作為戰略投資者，希望外界在過程中不要太着急，另外方正集團擁有經營利潤，希望金融機構能夠減息，經測算明年下半年有望扭虧為盈。報道透露，方正集團的債務高達數千億元，其中有息負債高達上千億元。

消息刺激方正系股份彈起

消息刺激方正系股份彈起，當中北大資源（0618）爆升9.85%至0.212港元；方正控股（0418）收報0.46港元，升3.33%。A股上市的方正科技升9%。

彭博社整理的最新數據，截至目前今年中國在岸市場違約債券的本金涉及至少1204億元，不過北大方正債券尚有15個工作日的寬限期，暫未計入上述違約之列。富達國際基金經理成皓表示，今年違約率處於歷史上較高的位置，近兩年來絕大多數違約的均是民企，民企在債券市場再融資能力的明顯下降，最後演變至資金鏈斷裂。

今年內地違約債本金至少涉1204億

深陷債務危機的國企天津物產集團早前公布，4筆美元債券債交換要約，成皓指出，事件反映國企並非一定能獲得足夠的流動性支持，這勢必會影響市場對國企兌付的信心，預計2020年違約規模可能會維持在歷史高位。

評級機構普遍料違約率續上升

標普早前亦發表報告指出，今年首10個月，在岸違約金額突破了1000億元，預計民企的流動性持續緊張，而且國企間的財務差異愈來愈大，地方政府融資工具（LGFV）亦有類似情况，違約率將繼續上升。惠譽則認為，私營企業的流動性薄弱，信貸緊縮加劇再融資風險，今年首10個月違約率達4.5%，遠高於2014年的0.6%。