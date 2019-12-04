花旗App最快10分鐘開戶

可開設銀行戶口及投資戶口

她指出，客戶可先在網上遞交個人資料，及選擇所需戶口類型，繼而在其手機應用程式（App）進行認證，成功申請者將收到電郵或電話短訊通知，客戶亦可從其他銀行戶口存入新資金，不限於本人名義或其他人士開立的戶口。

早於今年10月花旗手機開戶服務已正式推出市面，但僅限於開設銀行戶口，且不包括要求最低150萬存款的Citigold戶口。李貴莊表示，現時整體有超過四成客戶透過數碼渠道開戶，但自10月服務推出後，則上升至五成以上，當中以手機開戶的客戶錄得超過一成。

10月平均開戶量錄雙位增長

她又指， 相較於今年首9個月的平均開戶數量，10月平均開戶數量錄得雙位數增長，反映數碼服務成功帶動公司業務。

近月本地社會動盪，被問及有否對銀行銷售造成影響，她指出，理財產品需求仍然強勁，認為縱使社會氣氛不佳，但客戶仍要為個人財富作好計劃準備，預計今年零售銀行經營收入有高單位數增長。不過她表示，該行下半年的整體保險銷售（即新做保單費），較今年上半年下跌最少10%。