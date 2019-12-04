惠譽：經濟放緩 港銀前景負面

指社會衝突影響企業信心

今年10月政府放寬借取按揭保險的樓價限制，加上低利率環境，惠譽指短期內可降樓價和銀行抵押品的下跌風險，不過香港經濟轉弱，在會計準則下，銀行明年需作出更多撥備。特定分類貸款(即質素欠佳的貸款)比率亦會由2018年低位逐步回升(見圖)。

此外，雖然香港和中國的經濟皆正在放緩，人民幣亦在貶值，可能導致跨境貸款需求和財富管理活動放緩，但惠譽相信香港銀行的中國相關貸款，仍會是本港銀行收入增長的主要動力。雖然增長速度要取決於中國的經濟前景和信貸狀況，不過該行預計這部分貸款可支持行業的整體增長，從而抵消本港因素的負面影響。

不過惠譽認為，本港銀行評級前景穩定，從銀行的發行人違約評級（IDR）和生存能力評級（VR），皆顯示銀行有能力應對不斷增加的經營挑戰。得益於強韌的收入表現、成本控制和強大的儲備，該行預期銀行的關鍵財務指標，可以保持可接受範圍以內。該行亦認為，銀行的資金和流動性狀況不會有太大變化，有足夠的資金維繫聯繫匯率。