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持港航機票 中銀昨午起不受保

【明報專訊】香港空運牌照局本周一（2日）表示，考慮到香港航空的財政狀況，有機會在周六（7日）前撤銷其牌照，中銀保險昨宣布更改旅遊保險條款，如在昨日下午6時起投保，以及全年保險計劃客戶在上述時間後才訂購旅程，一旦港航倒閉，客戶將無法向中銀保險索賠。

高盛：倘港航吊牌 國泰受惠

該行指出，如昨日下午6時起購買「環宇智選旅遊保障計劃」或「環宇遨翔旅遊保障計劃」，以及已購買全年保險計劃的客戶在上述時間後才訂購的旅程，其保單內「取消旅程內因航空公司倒閉」的相關保障範圍，並不適用於乘搭香港航空，直至另行通知為止，其他保障項目則維持不變。除此之外，立橋保險早前已表明保障不包括香港航空，藍十字則未有顯示不保香港航空。

因應港航或被撤銷牌照，高盛發表報告指出，不評估港航牌照會否被撤銷，但預計如果最終撤銷其牌照，由於港航去年佔香港機場的10%運力，排行第二，過去有航空公司暫停運作時，行業容量下跌可帶動價格。

該行預計，若當國泰收益率每提升1個百分點，其明年盈利預測將提高20%。

牌照局周一發聲明指，考慮到港航最新財政狀况，公司需在限期或之前引入牌照局訂明的資金，以及提升現金流至當局要求合理水平，如果未能於限期前改善財政狀况，會考慮撤銷或暫時撤銷港航牌照。

另外，高盛相信，香港機場在香港航空2024年前仍面對結構性供應限制，國泰轉型計劃在單位成本下跌開始見效，估值位於歷史低位，加上香港旅遊過去經歷大型社會事件後，均可快速反彈，維持國泰目標價12.7元，投資評級為「買入」，國泰昨日收報10.34元，跌1.34%，成交1218萬元。

相關字詞﹕中銀保險 航空公司 空運牌照局 香港航空 旅遊 高盛 國泰航空

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