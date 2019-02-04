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蔡志明父女辭康健 稱不關注持股 與曹貴子合持19% 中壽兩要員任CEO主席

【明報專訊】2017年「謎網股」爆煲，其中由曹貴子創辦，停牌已兩年的康健國際 （3886）董事局大換血塵埃落定，前日特別股東會通過，「玩具大王」蔡志明辭任非執行董事和副主席，女兒蔡加怡辭任主席及執董，連同另外多名董事亦離任。公司則委任單一大股東中壽集團旗下高管為新主席及行政總裁。雖然與女兒均退下火線，但蔡志明仍與曹貴子共持近19%康健股權；蔡志明回覆本報時表示，現時不會去考慮股份問題，只想優優閒閒生活。

身處澳洲 「最緊要優優閒閒」

早在10月底，蔡志明已提出辭任非執董及副主席，同時透過其與曹貴子共同控制、持有康健18.85%權益的Broad Idea召開特別股東大會，提出重選全體董事。

而隨後，蔡志明女兒、康健主席蔡加怡，以及行政總裁許家驊、財務總監黃尚銘，還有另外兩名執董李植悅和陳永樂，及兩名獨立非執董余啟峰與黃世傑，亦表明辭任。

藉Broad Idea持股 仍被凍結

對於自己和女兒退下康健火線，目前正身處澳洲的蔡志明表示，現在「最緊要係優優閒閒生活」，至於手上還持有康健股份怎處理，他直言「現在不考慮這個問題」。至於女兒蔡加怡辭任後去向，蔡志明指女兒一直都忙於地產等其他工作，「公司（康健）一星期才回去一日甚至半日，辭職沒什麼影響」。

事實上，蔡志明手上的康健股份亦容不得他去考慮，一方面公司自2017年11月27日被證監會以上市規則8.1條勒令停牌至今，仍復牌無期。

另一方面，他與曹貴子共同持有的Broad Idea，早於去年已被康宏環球（1019）旗下康宏財務入稟BVI法院，今年8月法院已經授出凍結令，禁止Broad Idea以任何方式出售或處置其包括康健股份在內的任何資產。

稱女兒一直忙地產等其他工作

前日特別股東會除了通過蔡志明父女等8名董事的辭任外，非執董房海燕、陳錦浩，及獨立非執董何國華、于學忠和李名沁繼續留任董事局，其中陳錦浩調任為執董及擔任行政總裁，康健亦同時委任萬誼青為非執董及公司主席、房海燕為副主席。

據公司公布，萬誼青、陳錦浩和房海燕本身是中壽（2628）母公司中壽集團旗下公司的高層，中壽集團於2015年斥資逾17.5億元入股康健，持股23.72%為最單一大股東，但康健因捲入「謎網股」風暴被勒令停牌已兩年，有除牌的可能，一旦除牌，中壽集團這17億投資便會化為烏有。

至於持有康宏環球、台灣富商蔡明興旗下的富邦金控，亦有8.62%的康健股權。

明報記者 陳子凌

相關字詞﹕蔡加怡 謎網股 曹貴子 蔡志明 康健國際

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