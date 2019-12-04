財政部消費稅諮詢 酒化妝品稅率不變

根據該徵求意見稿的稅目稅率表，白酒、啤酒及化妝品等稅率仍維持生產或進口時徵收20%稅率，每500克或500毫升加0.5元（人民幣，下同），每噸啤酒需徵收220至250元不等稅項，高檔化妝品加徵15%銷售稅。而徵求意見稿將增值稅徵收率定為3%，銷售貨物、加工修理修配服務、有形動產租賃服務，以及進口貨物等適用稅率調整為13%，銷售交通運輸、郵政、基礎電信、建築、不動產租賃服務、不動產，轉讓土地使用權，銷售或者進口農產品等貨物的適用稅率調整為9%；銷售服務、無形資產、金融商品的適用稅率維持6%不變。

券商：白酒徵收政策不變 利好行業

內地券商普遍認為，白酒徵收政策不變，對整個行業利好，至於未來改革對企業盈利產生有多大影響，就要等待推出方案後，結合地方實際徵收情况而定。

交銀國際（3329）董事總經理兼研究部主管洪灝認為，雖然徵收銷售稅可增加地方政府的收入，不過各地方政府財政缺口有不同原因，即使增加收入亦需用作還債等，不一定會直接投放至基建等項目，帶動經濟增長。他指出，財政部日前已提前發行約1萬億元專項債，但對基建仍未有很大提升，反映地方政府不一定是因缺乏資金而減慢基建。