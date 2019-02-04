經濟
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特朗普貿談歎慢板 夜期低水322點

【明報專訊】美國總統特朗普在昨日港股收市後表示，等待明年總統大選後簽署貿易協議才是較佳時機，恒指夜期聞訊即由高水轉低水，跌幅持續擴大，截至晚上11時30分，報26,069點，下跌1.2%，低水322點，跌穿昨早恒指日間的低位。離岸人民幣亦下跌243點子（1元等於10000點子），報7.0679。分析認為，隨着美國下次再開徵關稅的時間臨近，市况將受貿易消息影響而變得更波動。

離岸人民幣挫243點子

道指昨晚開市跌300點，低見27,443點，跌339點。標指及納指亦跌1%。港股ADR（美國上市預託證券）普遍向下，匯控（0005）ADR折合港元報57.66元，較港收市跌0.5%。

中美貿易談判進度受阻，昨日港股低開，早市最多跌381點，最低見26,063點，A股企穩幫助恒指在午前收窄跌幅，惟全日未能轉跌為升，恒指收市報26,391點，下跌53點或0.2%。國指收報10,355點，下跌0.08%，大市成交712億元。

耀才：臨近美加徵新稅期限 市况更波動

中海外（0688）升2.23%，是升幅最大的藍籌股，萬洲（0288）跌2.21%，是跌幅最大的藍籌。雖然中美貿易談判再生枝節，不過除萬洲跌2.21%之外，其餘貿易相關股皆上升，申洲（2313）升1.74%、創科（0669）升0.33%。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，昨市况主要受貿易談判影響，雖然A股回升，助昨日港股在二萬六邊緣反彈，但隨着貿易戰有更多不利消息，市况轉弱下二萬六也未必能守穩。因為早前市場預期中美可達至首階段協議，不過現時雙方看來不會在協議上讓步，隨着12月15日美國下次加稅的時限臨近，市場也開始為此調整，未來因為貿易消息引起的波動會更大。

交銀國際：料明年港股續跑輸A股

交銀國際（3329）發表報告，明年看好石藥集團（1093）、中國平安（2318）、龍光地產（3380）、美團點評（3690）等。研究部主管洪灝認為，恒指在目前26,000點水平，已經相當便宜，但現在沒有令港股上升的催化劑。除了社會衝突持續影響投資信心，他指出A股吸收外資能力上升，MSCI加大納入A股，減少了港股和其他新興市場的比重，預料明年港股將繼續跑輸A股。

相關字詞﹕恒指夜期 洪灝 中美貿易談判 a股 人民幣 特朗普 港股

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