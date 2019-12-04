美列黑名單 曠視上市延至明年 未能通過上市聆訊 或需重新申請

明報記者 馬迪帆

曠視科技發言人昨日對本報表示，不評論有關傳聞。早前市傳曠視上月中未能通過港交所聆訊，上市委員會收到大量投訴，同時憂慮公司遭美國制裁，考慮其是否仍適合上市。

IFR昨日引述消息人士指出，曠視擬押後上市，另一個原因是為避開聖誕及新年假期，估計因為投資者在聖誕往往減少交易，以免影響全年回報。同時，香港示威活動持續，亦是曠視押後上市的原因之一。

或憂長假影響IPO氣氛 兼港示威持續

美國商務部在10月把曠視加入「實體清單」，美國當局指控曠視涉助政府監控維吾爾族穆斯林，禁止其未經批准向美國公司採購元件。曠視雖然否認指控，並堅稱IPO計劃未受影響，但自此先後傳出保薦人擬退出、聆訊未過關等消息（見表），上市之路愈發不順。

曠視股東包括阿里巴巴（9988）及螞蟻金服，兩者分別持有14.33%及15.08%股權。早前港交所（0388）行政總裁李小加亦間接回應曠視上市風波，當時他指港交所《上市規則》清晰，若公司不符合要求，無論誰支持也無法上市，公司若合要求，無論誰反對也可以上市。

阿里行使超額配股權 集資額升至1012億

另一方面，阿里巴巴昨日公布其悉數行使超額配股權，將本次在港IPO的總集資額提升至1012億元，估計成為今年集資王，亦帶動港交所集資排名提升。阿里再超額配發7500萬股，發售價每股176元，此次在港IPO則總計發售5.75億股。而完成超額配發股份後，阿里已發行股份有214.6億股。按昨日收市價192.6元計算，阿里市值現時高達4.13萬億元。

阿里股價三連跌 騰訊重奪最大成交額寶座

不過阿里股價近日出現三連跌，昨日再跌1.5%，報192.6元。成交38.3億元，已把最大成交金額寶座讓回給騰訊（0700），只排第二。

再傳出有內地商業銀行來港上市，外電報道，渤海銀行已選定明年在港上市計劃的牽頭銀行，包銷商則將有農銀國際、建銀國際、中信里昂及海通國際。

渤海銀行擬明年赴港上市

消息人士續指出，該行此次料將集資逾20億美元（約156.6億港元），估計明年下半年上市。渤海銀行總部位於天津，第一大股東為天津泰達投資，第二大股東則為渣打銀行（2888），後者持有近20%股權。