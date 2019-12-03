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恒地斥1.3億 收購伊利近街舖

【明報專訊】向來鍾情收購市區舊樓的恒地（0012），部署短期開售港島羅便臣道62C號全新住宅項目之際，繼續積極在中半山進行收購。土地註冊處資料顯示，恒地新近以1.373億元收購中環半山伊利近街41號舖位，登記買家為忠安有限公司，註冊董事包括「四叔」李兆基兒子、恒地現任聯席主席李家誠、郭炳濠、馮李煥琼及李鏡禹等，皆屬恒地有關人士。

新地放售瓏璽商業部分連38車位

剛奪得西九高鐵站上蓋商業地王的新地（0016），隨即放售奧運站瓏璽的商業樓面。世邦魏理仕表示，瓏璽商業部分及38個停車位；物業總建築面積約11萬方呎，現租予一所學校。世邦魏理仕香港資本市場部執行董事王振康表示，物業分為地下、1樓及2樓，落地玻璃設計，望西區海景，鄰近多個大型屋苑包括一號銀海、維港灣等。

另灣仔皇后大道東胡忠大廈有業主減價放售單位，中原（工商舖）寫字樓部副分區營業董事馬勁松表示，上述為該大廈36樓01室及07至10室，總面積約12,760方呎，以每方呎約2.2萬元放售，總金額逾2.8億元，現已交吉。馬續指，單位裝修企理、望山景，相對業主今年初意向呎價約3萬元，累積減幅約27%。上述物業亦招租，呎租叫價由年初約40元（月租約51萬元），下調至現時38元（月租約48.4萬元），即減幅為5%。

相關字詞﹕胡忠大廈 「四叔」李兆基 李家誠 恒地

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