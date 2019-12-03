恒地斥1.3億 收購伊利近街舖

新地放售瓏璽商業部分連38車位

剛奪得西九高鐵站上蓋商業地王的新地（0016），隨即放售奧運站瓏璽的商業樓面。世邦魏理仕表示，瓏璽商業部分及38個停車位；物業總建築面積約11萬方呎，現租予一所學校。世邦魏理仕香港資本市場部執行董事王振康表示，物業分為地下、1樓及2樓，落地玻璃設計，望西區海景，鄰近多個大型屋苑包括一號銀海、維港灣等。

另灣仔皇后大道東胡忠大廈有業主減價放售單位，中原（工商舖）寫字樓部副分區營業董事馬勁松表示，上述為該大廈36樓01室及07至10室，總面積約12,760方呎，以每方呎約2.2萬元放售，總金額逾2.8億元，現已交吉。馬續指，單位裝修企理、望山景，相對業主今年初意向呎價約3萬元，累積減幅約27%。上述物業亦招租，呎租叫價由年初約40元（月租約51萬元），下調至現時38元（月租約48.4萬元），即減幅為5%。