恆大．睿峰最快周五開價

嘉峯匯最快今日加推

恆大．睿峰早前已上載樓書，項目共設414伙，涵蓋開放式到3房間隔，單位實用面積介乎203至758方呎，項目樓花期長約23個月。至於嘉峯匯，市場消息稱，過去4日累積接獲約650票，以首推208伙計超額2倍，預計發展商最快今日公布加推單位和銷售安排、周末開展首輪銷售。

雲海別墅再沽3幢洋房

一手空置稅事在必行，新地（0016）繼續加快現樓銷售，旗下馬鞍山雲海別墅最新售出3幢洋房，包括Jasmine Avenue 6號屋、Lily Avenue 11號屋、Violet Avenue 3號屋，實用面積2146至2153方呎，成交價5365萬至5532.3萬元、實呎全逾2.5萬元，單日吸金逾1.63億元。雲海別墅11月推出至今累沽23幢洋房、套現近12億元。

呂慧儀近千萬入市上源

另外，土地註冊處資料顯示，萬科置業屯門掃管笏上源第3B座中層實用面積781方呎B室，3房間隔，上月透過招標以996.7萬元售出、實呎12,762元，登記買家為前港姐、無綫電視藝人呂慧儀。

社會氣氛未見明顯改善，本報統計，11月主要新盤累積錄得約32宗撻訂個案，較10月全月錄約28宗增加4宗或14%；新近一宗撻大訂個案來自屯門掃管笏上源，據成交紀錄冊顯示，屋苑5A座9樓D室、實用面積504方呎，買家原於去年10月以580.7萬元購入、其後亦已簽署正式買賣合約，但日前取消交易，料遭沒收10%訂金涉逾58萬元。以11月新盤市場錄約1300宗成交計，買家撻訂比率為2.5%。