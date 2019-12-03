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代理分行數目減27間 重返年中水平

【明報專訊】本港自6月起爆發反修例風波，至今已經歷時接近半年，除經濟表現備受打擊外，地產代理業亦遭拖累；據地產代理監管局（下稱地監局）最新數據顯示，截至今年11月30日，本港整體地產代理分行數量共有7085間，按月減少27間或0.38%，重返今年中水平。業界人士稱，社會環境未見改善，預期代理分行數量雖然不會突然大挫，但肯定會繼續萎縮。

持牌代理微升 結束3個月跌勢

可留意的是，特首林鄭月娥10月中發表《施政報告》，公布將首置人士申請承做九成按保的樓價上限，由400萬元大幅提升一倍至800萬元後，二手市場交投即時變得活躍；地監局數據同時顯示，11月同期本港持牌地產代理總人數共涉39,544人，較10月輕微增加18人或0.05%，並結束3個月跌勢。

業界料不會大幅削分行數目

對於11月地產代理分行數量有減少情况，Q房網香港董事總經理陳坤興表示，地產代理分行數量按月減少，自然是與現時香港社會局勢和經營環境有關，但他相信地產代理業界不會突然大幅削減分行數量，而是會採逐步輕微削減的策略，舖租昂貴及業績轉差的分行自然「冇得留低」。

陳表示：「過往市場氣氛興旺時，大型地產代理行在同一條街道上，最起碼會開設有2至3間分行，現時經營環境欠佳，會逐步削減到只剩下1間分行繼續營業。」

相關字詞﹕反修例風波 地產代理監管局 持牌代理

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