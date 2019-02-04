景泰苑開放式戶218萬沽 兩年帳升九成

房委會最新公布，公屋及居屋第二市場成交紀錄數據，11月全月未補價公屋及居屋暫錄75宗成交，較10月同期的113宗相比，按月下跌38宗或約34%。

其中亦不乏高價成交，市場消息指，景泰苑至今暫錄3宗未補價二手成交，最新成交位於高層5室，實用面積192方呎，開放式間隔，原業主最初叫價225萬元於未補地價市場放售，經議價後最終於上月以218萬元成交，實呎11,345元。原業主2017年底114.3萬元（未補地價）購入上述單位，現時轉手帳面獲利103.7萬元或91%。雖然由於持貨未滿3年，需付額外印花稅約21.8萬元，但實際仍獲利約81.9萬元或72%。

貝沙灣相連戶1.15億易手

另一邊廂，儘管社會衝突持續，但豪宅市場卻仍不乏大額成交。市場消息稱，薄扶林貝沙灣1期6座極高層A、B室相連戶，實用面積2608方呎，新近以1.15億元沽出，實呎44,095元，成交價較市價略高一成；單位原業主於2005年以2960萬元買入，持貨14年，帳面獲利8540萬元或約2.9倍。

靖林兩年首錄二手成交

同時，同區的靖林亦錄得近兩年首宗二手成交。中原資深分區聯席董事謝家哲表示，靖林中層複式戶，實用面積2563方呎，屬4房4套間隔，以6250萬元成交，實呎24,385元；原業主於2007年11月以4800萬元購入，持貨12年，帳面獲利1450萬元或30%。

此外，十大屋苑之一的觀塘麗港城，踏入12月隨即開齋。中原分區營業經理洪金興表示，麗港城35座高層C室，實用面積517方呎，2房間隔，最新以760萬元成交，實呎14,700元；原業主於2012年5月以420萬元購入，持貨7年，帳面獲利340萬元或約81%。