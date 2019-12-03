天璽2房月租3.5萬 低過2年前 劈租兩成租出 租金回報不足2厘

明報記者 張允亭

市場消息稱，上述單位為星鑽璽中層A室，實用面積637方呎，2房間隔，業主於今年7月起叫價4.3萬元放租，惟未能租出下，多次下調租金叫價，最終累減8000元或約19%，以3.5萬元獲承租，呎租55元；業主於2018年6月以2400萬連同租約購入上述單位，當時單位以3.7萬元獲租客承租，業主在新租約下，租金回報僅1.75厘，相比上一份租約1.85厘更低。

多次下調叫價 回報反較舊約低

另外，屋苑二手買賣交投放緩，有業主放售多時亦未能獲買家洽購，在不願低價沽貨下，於是轉售為租，故屋苑現時租盤較今年中增加約一成，租金叫價有較大的議價空間。

浪澄灣2房月租2.3萬 低同類6%

另市場消息亦稱，奧運站浪澄灣7座高層B室，實用面積559方呎，2房間隔，以2.3萬元租出，呎租41元，租金較屋苑同類市價低約6%；業主於2014年7月以885.7萬元購入，持貨5年，租金回報率約3.1厘。此外，新界洋房租金亦長期未能反彈。

晉名峰千呎洋房 回報約2.9厘

世紀21奇豐分行區域經理周淑萍表示，沙田九肚晉名峰新近有千呎洋房以月租5萬元獲承租，該單號洋房實用面積1375方呎（建築面積1922方呎），最新連同2個車位，以月租5萬元租出，實用呎租36元（建築呎租約26元），租金與屋苑去年底同類單位相若；業主於2006年9月以2080萬元購入上述洋房，持貨13年，租金回報約2.9厘。

名城3房呎租35元 低同類4%

與此同時，在政局不穩下，多間大學宣布提早結束本學期，市場錄得零星內地生退租個案，惟有代理相信均屬個別例子。中原分行分區營業經理周偉航表示，內地生租賃旺季為每年6月至7月，一般租期一年，暫未見退租潮。周續稱，大圍名城新近錄得一宗略低市價租賃成交，單位為名城3期盛世5座南翼中層A室，實用面積688方呎，3房1套間隔，新近以2.4萬元租出，呎租35元，低屋苑同類市價4%；單位業主於2011年以652萬元購入，持貨8年，租金回報約4.4厘。