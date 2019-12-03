湯文亮：美《人權法》對港樓市影響微

【明報專訊】上星期有間大銀行邀請我做了一個講座，我「天文文、地文文」講完買樓「五大訴求，缺一不可」後，就進入答問環節。有人問美國總統特朗普剛簽了的《香港人權與民主法案》（下簡稱《人權法》），會不會令香港樓價大跌？這個問題其實已從中原指數反映出來，《人權法》不是一朝一夕的事，在香港社運進行期間，已有不少香港人到美國要求推出這條法案，即使在社運及《人權法》的陰影下，中原指數最多亦只不過下跌5%，並隨即反彈。由此可見，美國對港的《人權法》不但對香港樓市影響輕微，甚至能夠鞏固樓市，我咁樣講台下當然噓聲四起。
我反問提問的人，如果他有資產在香港，會不會因為《人權法》而將資產轉到美國、她的同盟國或其他地區，例如日本、台灣、新加坡等地；那人實話實說一定不會，因為如果唔覺意出現在制裁名單上，美國就會凍結他的資產，甚至指示她的同盟國凍結他的資產，他甚至考慮出售美國資產搬到一些美國影響力不能觸及的國家，香港反而是一個安全地方。
本來這是毋須擔心，美國是不會輕易推出制裁名單，但現在環境有變，制裁名單並不是由美國擬訂，而是照香港社運人士的意思執行，一個普通的香港商人隨時會被列入制裁名單，美國可以影響全世界，但影響唔到中國和香港，大家當然唔會放資產在中國，結果香港是最安全的地方，唔驚美國會凍結資產。所以，《人權法》又點會令樓價大跌，反而樓價得到支持而上升，如果發生在二三十年前就難講，因為當時美國基金持有不少香港物業，有乜依郁，基金立刻會出售持有的物業，香港樓價想唔跌都唔得。
美商反而是終極受害者
不少人都知道美國在香港每年有300多億美元盈餘，究竟是怎樣得來，香港又沒有製造業，就算有都微不足道，其實，那些盈餘是從資產管理得來。因為有不少內地及香港人在美國投行買基金、債券等產品，300多億元是中間產生的手續費及利潤，如果任何人擔心出現在制裁名單上，不但會停止向那些美國投行買金融產品，甚至出售手上的金融產品，美國金融機構生意減少，利潤自然下跌，美國商人反而會是《人權法》的終極受害者。
要解決亦不是沒有辦法，第一個美國暫時不會用，就是擱置這條法案，第二個是不會得到香港社運人士同意，就是法案要按既定時間表進行，香港社運人士是無權制定制裁名單，最好的辦法就是先用第二，後用第一，一個不負如來不負卿的兩全辦法。