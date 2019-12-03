周顯：10秒賺30萬的炒股經驗

他說：「股票好像人一樣，有不同的命運，像隻603，好似撳機咁，不停印股票去賣，好似印銀紙咁收錢。但隻164，搞來搞去都搞不到，連本都要蝕埋。」

我笑笑說：「當年我的經紀打電話叫我買164，10秒後，馬上叫我沽出，10秒之內，贏了30萬元，雖然不算多，但卻是我畢生贏得最快的一次，好像發了一場短夢。」

急去了兩天東京，吃了三頓飯，沒有預先訂位，當然吃不了什麼好東西，都是一些二流頂水平，但一流價錢的，才能即到即食。

其中一間，是我去過好幾次的Sant Pau，是永遠有位的最佳之選。果然，它在原先地點已經做不住，搬了去一個鳥不生蛋的地區，格局低了一個檔次，而且加入了一些分子料理成分，迎合市場。不過環境還是挺好的，相比之下，我喜歡casual dining多於很pretentious的高級西餐廳。

我們叫了萬九円的餐，最令人驚喜的是吃了生豬肉，十幾年前老友Savio在四季酒店吃過，這次終於輪到我吃了。但要我說，它最平的7000円5道菜套餐才真是超值。

最後一提，回程時用護照電腦過關，同用回鄉卡回大陸一樣方便。為了方便，現在人們去全世界，都被搜集了數據，全無私隱可言，除非你永遠不出門啦！

[周顯 投資二三事]