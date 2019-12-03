經濟
劉思明 數據尋寶

投資策略

下一篇 上一篇

劉思明：內房股搶鏡 宜吸不宜追

【明報專訊】恒指國指喘定反彈乏力，大市上升動力欠奉，整體市况牛皮，即使有個別股份的表現較為突出，也以低位反彈為主。內房股表現搶鏡，但暫時未到有很大動力向上突破，宜吸不宜追。

恒指昨高開128點後在26,450點後爭持，全日上下波幅百多點，收報26,444點，升98點或0.37%；國指升0.60%。大市成交671億元，低於60天平均一成多，交投疲弱。大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率45比55，升逾3%佔上升股份一成多，跌逾3%佔不足一成；陽燭對陰燭為40比60；大市略為偏淡，買賣盤沒有優勢，只有少數股份上升動力強。

原材料跌2.4%表現最差

至於行業表現，大部分乏善可陳。本報數據庫追蹤的30個行業，有五成半多下跌，原材料跌2.41%表現最差，其次本地零售服務跌約1%；醫藥保健、電訊及媒體跌小於1%，且有兩成股份逆市上升。

上升行業中，內房升逾3%、股份全線上升，表現一枝獨秀；緊隨的工業製品、汽車相關升近1%，各僅有六七成股份上升，但已跑贏大部分行業。

昨天提到，內房行業有九成股份高於50天線，向好具寬度支持。事實上，代表大型內房的恒生內地地產指數昨天升至11月初水平，相當於當時恒指升至27,900點高位，反映內房股強勢。不過，內房股指上望將為今年4月高位急跌後首個反彈，即7月高位，該水平較現時高出不多於2%，意味再升阻力相當大。除非指數大爆發，進一步推高，才有機會挑戰今年或去年高位，但似乎市况未見配合。

世房強勢再破頂

而內房股當中，之前一直提到強勢的世房（0813），再向上破頂；其次則為大型內房股如融創（1918）、恒大（3333）、潤地（1109）等。恒大、潤地升至關鍵阻力位，有待突破，融創則初步升穿40元阻力，可看高一線，但鑑於行業指數逼近阻力，也只宜吸不宜追。

內房股以外，個別行業股份如工業股海天（1882）、濰柴（2338），服飾股波司登（3998）、李寧（2331）及濠賭股新濠（0200）、美高梅中國（2282）做好，但以反彈為主。

上月初提到小注博見底的信義光能（0968），再經過近1個月調整昨天發力，若然股價絕塵向上，不宜高追；若然回吐至5元以下，依然可以吸納，止蝕上移至50天線約4.7元。

[劉思明 數據尋寶]

相關字詞﹕信義光能 融創 內房 港股

上 / 下一篇新聞

國開行40億借海航 或注資港航 運房局促改善財政狀况 否則周六釘牌
國開行40億借海航 或注資港航 運房局促改善財政狀况 否則周六釘牌
唐英年拒當白武士 靠海航「打救」
唐英年拒當白武士 靠海航「打救」
話你知：旅遊保險未必包 市民無保障
話你知：旅遊保險未必包 市民無保障
多地傳鬆限購 內房股急升
多地傳鬆限購 內房股急升
穆迪：中國料增財赤救經濟
穆迪：中國料增財赤救經濟
港10月零售銷售挫24.3% 歷來最差 黃金周「消失」拖累 業界：影響或延至明年初
港10月零售銷售挫24.3% 歷來最差 黃金周「消失」拖累 業界：影響或延至明年初
奢侈品大跌42.9% 民生消費品錄升幅
奢侈品大跌42.9% 民生消費品錄升幅
莎莎撤出星洲 22店全關裁170員工
莎莎撤出星洲 22店全關裁170員工
李嘉誠應急錢最後1億元作抽籤
李嘉誠應急錢最後1億元作抽籤
會德豐大手增持九倉 涉資2.32億
會德豐大手增持九倉 涉資2.32億
啟明孖展超額126倍 人瑞人才今招股
啟明孖展超額126倍 人瑞人才今招股
紫金斥78.4億全購大陸黃金
紫金斥78.4億全購大陸黃金
年結逼近 1個月拆息抽升 星展謝家曦：升穿3厘不出奇
年結逼近 1個月拆息抽升 星展謝家曦：升穿3厘不出奇
積金易助降低行政費
積金易助降低行政費
滬深港通傳開通 綜合交易帳戶機制
滬深港通傳開通 綜合交易帳戶機制
歲寶伙阿里開首家「盒馬店」
歲寶伙阿里開首家「盒馬店」
美製造業續收縮 美股挫200點 市場憧憬聯儲局下月再寬鬆
美製造業續收縮 美股挫200點 市場憧憬聯儲局下月再寬鬆
油組傳擴大減產 油價應聲漲1％
油組傳擴大減產 油價應聲漲1％
澳洲11月樓價升1.7％ 16年最勁
澳洲11月樓價升1.7％ 16年最勁
張兆聰：貿戰或已適應 新秀麗追落後
張兆聰：貿戰或已適應 新秀麗追落後
李浩德：國家醫改 短暫衝擊醫藥股
李浩德：國家醫改 短暫衝擊醫藥股
金曹：恒指炒波幅 美團等回調
金曹：恒指炒波幅 美團等回調
技術取勝：頤海49元初見支持
技術取勝：頤海49元初見支持
周顯：10秒賺30萬的炒股經驗
周顯：10秒賺30萬的炒股經驗
湯文亮：美《人權法》對港樓市影響微
湯文亮：美《人權法》對港樓市影響微
天璽2房月租3.5萬 低過2年前 劈租兩成租出 租金回報不足2厘
天璽2房月租3.5萬 低過2年前 劈租兩成租出 租金回報不足2厘
景泰苑開放式戶218萬沽 兩年帳升九成
景泰苑開放式戶218萬沽 兩年帳升九成
代理分行數目減27間 重返年中水平
代理分行數目減27間 重返年中水平
恆大．睿峰最快周五開價
恆大．睿峰最快周五開價
長實申強拍沙宣道29號估值4.4億
長實申強拍沙宣道29號估值4.4億
恒地斥1.3億 收購伊利近街舖
恒地斥1.3億 收購伊利近街舖