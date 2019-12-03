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張兆聰：貿戰或已適應 新秀麗追落後

【明報專訊】恒指昨日升98點，收報26,444點，成交金額670億元。港股上周五大跌過後順利反彈，部分強勢股表現不錯，美團（3690）曾創新高，眾安（6060）也回升至10月底高位，表現較強，潤啤（0291）亦升2.7%，但阿里巴巴（9988）回落1.5％，上市初期不斷走高的氣勢似乎已消失。多地取消或放寬限購政策，內房股升勢凌厲，融創（1918）升7%突破40元，恒大（3333）多隻股份升幅漲6％，世茂（0813）創新高。

財政司長陳茂波表示，受到局勢影響經濟陷入衰退稅收減少，加上賣地收入下降，又剛推出紓困措施，本財政年度很大可能出現財政赤字。表明看這就是一個周期財赤，但其實很有可能會演變成結構財赤。

近年港府財政收入的特點，是賣地收入佔比大增至20％，令政府敢於加大開支。根據統計處數字，2015/16年度至2018/19年度，經常開支年複合增長率達8％，遠超同期名義經濟增長的大約5％。經常開支只能升不能減，而未來數年「明日大嶼」將會有很多前期開支，政府總支出只會進一步上升。

收入方面，經濟衰退稅收減少，而佔比達20％的賣地收入也不樂觀，啟德、西九、港島南區多幅貴重地皮都已出售，未來數年賣地收入本就很難提高，現在還面對樓市失去動力，發展商入標價定必更保守。收入和開支此消彼長，結構財赤很容易出現。當然，如果幅度只是每年數百億元，相對於逾萬億元的財政儲備，不會如董建華年代般出現大問題。現在變數主要是「明日大嶼」的進展。

報道指中國要求取消現有關稅，美國則認為關稅是其唯一武器，撤銷田就等同無條件投降，但市場對報道沒有什麼反應，亞洲股市多升，美股期貨亦向上。貿易戰對於製造業、出口股有很大影響，當中新秀麗（1910）也是其中之一。受到25%關稅影響，集團的批發客戶採購時較為審慎，庫存和產品價格仍在調整中。此外，中美貿易也嚴重影響內地旅客外遊意欲，加上內地又打擊代購，南美洲多國又先後爆發大規模示威、抗議活動，對於集團影響相當大。股價也從2018年首季達到35元以上，一度暴跌60%至13.4元，近期才有所回升。

股價曾跌6成 收購TUMI發展空間大

如果貿易談判成功，關稅回落甚至取消，對於新秀麗銷售自然有幫助。退一步看，貿易戰的影響已浮現，經銷商和消費者也開始習慣，2020年不會更差，管理層也決定加大推廣力度，將相關支出佔收入比重由今年的5.3%提高到5.6%至5.8%。

此外，集團收購的TUMI仍在整合中，未來仍有很大發展空間。管理層指收購前的推廣費率僅為2%，收購後已不斷加大投入，而TUMI在美國以外地區滲透率低，發展空間相當大。特別是競爭對手RIMOWA一直在調高價格上限，亦有助TUMI加價。

新秀麗股價過去半年一直受制於18元關口，但大致亦出現低位愈來愈高的情况。暫時仍可假設股價維持在16元至18元區間上落，但感覺上破位走高的機會正增加，屆時會是炒復蘇的大落後選擇。

[張兆聰 還看今朝]

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