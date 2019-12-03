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經濟
2019年12月3日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
國開行40億借海航 或注資港航 運房局促改善財政狀况 否則周六釘牌
唐英年拒當白武士 靠海航「打救」
話你知：旅遊保險未必包 市民無保障
多地傳鬆限購 內房股急升
穆迪：中國料增財赤救經濟
港10月零售銷售挫24.3% 歷來最差 黃金周「消失」拖累 業界：影響或延至明年初
奢侈品大跌42.9% 民生消費品錄升幅
莎莎撤出星洲 22店全關裁170員工
李嘉誠應急錢最後1億元作抽籤
會德豐大手增持九倉 涉資2.32億
啟明孖展超額126倍 人瑞人才今招股
紫金斥78.4億全購大陸黃金
年結逼近 1個月拆息抽升 星展謝家曦：升穿3厘不出奇
積金易助降低行政費
滬深港通傳開通 綜合交易帳戶機制
歲寶伙阿里開首家「盒馬店」
美製造業續收縮 美股挫200點 市場憧憬聯儲局下月再寬鬆
油組傳擴大減產 油價應聲漲1％
澳洲11月樓價升1.7％ 16年最勁
張兆聰：貿戰或已適應 新秀麗追落後
李浩德：國家醫改 短暫衝擊醫藥股
金曹：恒指炒波幅 美團等回調
技術取勝：頤海49元初見支持
劉思明：內房股搶鏡 宜吸不宜追
周顯：10秒賺30萬的炒股經驗
湯文亮：美《人權法》對港樓市影響微
天璽2房月租3.5萬 低過2年前 劈租兩成租出 租金回報不足2厘
景泰苑開放式戶218萬沽 兩年帳升九成
代理分行數目減27間 重返年中水平
恆大．睿峰最快周五開價
長實申強拍沙宣道29號估值4.4億
恒地斥1.3億 收購伊利近街舖
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技術取勝：頤海49元初見支持
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【明報專訊】希望教育或高位整固（圖）
中國恒大有望挑戰阻力（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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