金曹：恒指炒波幅 美團等回調

國家統計局公布，11月製造業採購經理指數PMI為50.2，中國財新11月非製造業PMI為54.4，兩者高於市場預期，亦為今年3月以來新高。由於大手加倉4000張過周末通常是大戶部署，大戶很少犯明顯錯誤，即樂觀估計，期指11月的低位26,204點如無意外也應是12月重要的支持位，期指或即市跌穿，但估計最活躍26,000點PUT減去Short Put 所收期權金265點，即12月2019年期指結算高於「26,000點-265點=25,735點」機會很大。除非本周恒指波幅明顯拉高到20以上，才有需要再評估下方支持位。估計12月結算也難高於11月反彈高位27,227點，除非離岸人民幣再次轉強破七算，港股才有機會再拉高。

期指26204點 12月重要支持位

《香港人權與民主法案》的影響似乎相對短暫，主要是美國這類「長臂法案」其實並無新意。在2015年美國國會已制訂《全球馬格尼茨基人權問責法》，授權美國政府對違反人權及國外腐敗人士實施制裁，包括禁止入境、凍結財產。另2017年美國國會也通過《反制美國敵人制裁法》，並且在2018年9月小試牛刀，引用此法制裁與俄羅斯交易武器的中共中央軍委裝備發展部部長李尚福，之後當然是雷聲大雨點小，中美兩國並沒有「反枱」，只是撤回美國農產品的訂單作為談判籌碼，畢竟中美兩國有太多交疊的利益需要計算。

由於過往經驗，12月初或許還有一波拉升，到月中恒指基本上大多會反反覆覆，有波幅無升幅。不過今年資金似炒股不炒市，熱門的新經濟股阿里巴巴（9988）和美團（3690）並不是恒指成分股，其他成交較多的有騰訊（0700）、平保（2318）及友邦（1299）。明年股票期權策略可以用這5隻股分為主力，低買高沽。

[金曹 期權制勝]