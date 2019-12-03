李浩德：國家醫改 短暫衝擊醫藥股

藥品被降價才剛告一段落，翌日石藥集團（1093）便傳只上市一年多的克艾力，被列入下次《帶量採購》名單上，意味着佔總收入約一成、還未納入醫保的主力首仿抗癌藥會有大幅降價的風險。行業又要再次陷入《帶量採購》的不確定性之中，股價迎來一段調整期亦是無可避免。

新版的內地《國家醫保藥品目錄》今次新增70個藥品，政府兩年便再次大幅調整，令人覺得此操作將會常態化，藥品銷售增長的路徑會持續出現變化。其實醫保調整常態化，是想顯著地改善病人可以利用醫保報銷的能力。藥品被降價，但在醫保目錄下報銷的藥物，銷量可大幅提升，亦能減少銷售費用，過往有不少藥物能以價換量成功提高銷售額，令市場份額小的藥品爭取進入醫保成了大趨勢。

調整常態化 反利小藥品爭取納入醫保

不過國家醫改接近10年，無疑醫療費用支出過高是個問題。國家醫保局年初公布去年基本醫療保險基金總支出高達1.76萬億元人民幣，儘管現時基金收入比支出多3000多億元人民幣，支出的增速卻比收入高，對長遠控費是不理想的。因此，《帶量採購》政策的出台減了不少醫保支出上的負擔。

從去年醫藥股年尾的股價可見，《帶量採購》大幅降價對仿製藥企的衝擊是很可怕的。由於政策剛出台不久，政府都在摸索之間，短期內市場氣氛必會很動盪。但筆者深信政策不是想弄死內地藥企，畢竟國家還需這些藥企研發新藥，長遠來看或許只是藥企的商業模式會起了變化。仿製藥龍頭之一中生製藥（1177）不得不改以「霰彈槍」形式研發新藥，減低個別主要藥物被大幅降價的影響；抗腫瘤龍頭恒瑞醫藥亦暫停部仿製藥項目，積極投放更多資源在創新藥上。

醫藥股「爆雷」的風險的確是高，但筆者覺得政策對藥企來說是「有辣有唔辣」，而且相信以後的政策會逐漸微調，不確定性理應會減少，所以現時風險胃納仍能接受這種波動性帶來的回報，對藥企的長遠發展充滿著信心。

（C基金現持有信達生物、石藥集團、中生製藥及恒瑞醫藥的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。）

C基金基金經理 www.facebook.com/pickerscapital/

[李浩德 深C熟慮]