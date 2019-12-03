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澳洲11月樓價升1.7％ 16年最勁

【明報專訊】受惠於減息及放寬按揭條件等，澳洲樓價單月升幅創16年最大。房地產諮詢公司CoreLogic的數據顯示，澳洲11月全國樓價按月上漲1.7％，是自2003年以來的最大月度升幅。按年計，澳洲全國樓價按年升0.1％，是自去年4月以來首次恢復按年增長。悉尼和墨爾本是樓價上升的主要推動力。

數據顯示，悉尼的獨立屋價格在11月上漲3.1%，單月升值3.79萬澳元（約20.2萬港元），樓價中位數升至956,249澳元（約510萬港元），是悉尼獨立屋價格自1988年以來最大的單月升幅。悉尼獨立屋的價格按年上漲4%。樓價升幅在各澳洲城市中排第二的墨爾本，11月的獨立屋價格按月上漲2.4%，中位數價格為774,023澳元（約413萬港元），是自2015年5月以來最大的單月升幅。按年計，升幅為2.9%。此外，布里斯本11月的獨立屋價格上漲0.9%、阿德萊德上漲0.5%、堪培拉上漲1.8%，連西部珀斯的樓價也上漲0.4%。

受減息放寬按揭條件刺激

澳洲自6月以來三度減息，利率降至0.75厘的歷史低位。11月已是澳洲全國樓價連續第5個月錄得按月增長，對消費者的消費產生潛在好處。CoreLogic指出，住宅庫存下降，而買家的需求回升，為市場帶來了一種迫切性。市場預期澳洲的利率在未來數月仍可能下降，民眾對住房的承擔能力有所改善，可支持樓價向上。

（綜合報道）

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