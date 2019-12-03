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油組傳擴大減產 油價應聲漲1％

【明報專訊】以沙特阿拉伯為首的油組將於周四舉行會議，並於周五與油組以外的俄羅斯等盟友協商，為明年3月到期的減產協議後續安排協商。路透引述知情人士稱，油組及其盟友預期將在本周同意進一步減產，在目前的減產基礎上，至少每日再減40萬桶，並延長減產協議至明年6月。受擴大減產的消息刺激，加上中國製造業活動出乎意料恢復增長，支持了石油需求的前景，國際油價昨應聲上漲逾1%。布蘭特期油升穿每桶61美元，紐約期油升穿每桶56美元。

由於沙特國營石油巨企沙特阿美（Saudi Aramco）將於周四（即油組會議的同一天）公布招股價，油價向上將有助沙特阿美上市成功。

沙特阿美IPO 沙特力保油價

油組及盟友今年1月起，按去年10月的產量，每日合共減產120萬桶，但現行的減產協議將於明年3月底到期。消息指出，油組的最新分析顯示，若不進一步減產，原油供應將顯著過剩，令明年上半年庫存上升。消息人士稱，沙特正游說其他產油國擴大減產，並暗示沙特準備好繼續承擔最大的減產責任，減額完成減產目標，希望在沙特阿美上市之際給市場帶來驚喜。

消息指出，沙特希望在沙特阿美IPO期間，保持油價在較高水平。石油經紀商PVM稱，產油國之間的任何不滿迹象都會對市場發出負面信號，對油價構成巨大的下行壓力，但相信這情况不大可能發生。

不過美國的原油產量持續增長，抵消了油組減產的作用。美國原油在9月的日產量，已增至創紀錄的1246萬桶。倘油價獲得提振，可能刺激美國生產更多頁岩油。

（綜合報道）

[國際金融]

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