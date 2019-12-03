油組傳擴大減產 油價應聲漲1％

由於沙特國營石油巨企沙特阿美（Saudi Aramco）將於周四（即油組會議的同一天）公布招股價，油價向上將有助沙特阿美上市成功。

沙特阿美IPO 沙特力保油價

油組及盟友今年1月起，按去年10月的產量，每日合共減產120萬桶，但現行的減產協議將於明年3月底到期。消息指出，油組的最新分析顯示，若不進一步減產，原油供應將顯著過剩，令明年上半年庫存上升。消息人士稱，沙特正游說其他產油國擴大減產，並暗示沙特準備好繼續承擔最大的減產責任，減額完成減產目標，希望在沙特阿美上市之際給市場帶來驚喜。

消息指出，沙特希望在沙特阿美IPO期間，保持油價在較高水平。石油經紀商PVM稱，產油國之間的任何不滿迹象都會對市場發出負面信號，對油價構成巨大的下行壓力，但相信這情况不大可能發生。

不過美國的原油產量持續增長，抵消了油組減產的作用。美國原油在9月的日產量，已增至創紀錄的1246萬桶。倘油價獲得提振，可能刺激美國生產更多頁岩油。

（綜合報道）

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