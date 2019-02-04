美製造業續收縮 美股挫200點 市場憧憬聯儲局下月再寬鬆

數據疲軟，加上美國總統特朗普將關稅戰線擴大，美股三大指數早段下滑，道指早段跌200點。特朗普昨宣布，美國對巴西和阿根廷的鋼鐵和鋁關稅，即時恢復生效，理由是兩國「貨幣大幅貶值」，損害美國的競爭力。特朗普政府去年試圖避免與這些國家陷入貿易戰，豁免向巴西和阿根廷徵收25％的鋼及10％的鋁關稅。

特朗普重提向巴西阿根廷徵稅

繼感恩節翌日的「黑色星期五」之後，昨天的「網購星期一」也是美國零售業的重要銷售日子。初步數據顯示，美國網購相當於聖誕節銷售旺季的總銷售額比例，延續近年持續增加的趨勢。追蹤美國主要零售網站的Adobe Analytics所編撰的數據顯示，「黑色星期五」的網上銷售額達74億美元，按年增長近兩成，是美國歷來網上銷售額第二高的購物日，僅次於去年的「網購星期一」。Adobe Analytics更估計，昨天的「網購星期一」網上銷售額可達79億美元，為美國歷來銷售金額最高的網購日。

「黑色星期五」網購額增近兩成

Adobe的數據顯示，「黑色星期五」的平均每宗網購交易金額為168美元，按年升6%。部分熱門貨品包括：迪士尼動畫《魔雪奇緣2》（Frozen 2）的玩具、人氣足球遊戲《FIFA 20》、美式足球遊戲《Madden 20》、蘋果無線耳機Airpods等。此外，電子產品也是熱門的購物選擇。數據統計機構TrendForce估計，蘋果在第四季的iPhone產量會達6900萬部，預料其出貨量將超越華為，重登全球市場第二。

在網上購物增長之際，實體店的人流有所減少。追蹤零售業表現的ShopperTrak數據顯示，「黑色星期五」的美國實體店顧客流量下降約6.2％。根據美國零售協會（NRF）估計，電子商務將在今年約7300億美元的聖誕旺季總支出佔約1700億美元。

零售商加強網購 抗衡亞馬遜

美國主要零售商Target、沃爾瑪和百思買（Best Buy）等，近年加強發展網購業務 ，並利用門店處理送貨，或消費者上門提貨等服務，試圖抗衡亞馬遜的購網業務。以Target為例，職員會推着購物車在店內穿梭，在貨架及倉庫找出消費者在網上訂購的貨品，再包裝好送貨上門，又或放在店面待顧客上門自取。Target透露，目前八成的網上訂單都由門店處理。

由於Target轉型理想，今年迄今股價急升89%。淡友今年因沽空Target已損失13億美元。不過在網購趨於流行的形勢下，投資者大致看淡實體零售商類股。金融數據公司S3 Partners的數據顯示，由於涉及多重借貨，SPDR標普零售業ETF沽空股數佔該ETF發行股數達441%。這比例是8個月來最高，主要由於空軍多次借貨。押注美國大型百貨公司梅西（Macy's）、Kohl's和Nordstrom等零售類股下跌的倉位，已達77億美元。

（綜合報道）

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