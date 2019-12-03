他指出，數碼應用對推動積金易平台的效益甚為關鍵，惟基於未知數碼化使用率及招標結果，故難以預測強積金收費的跌幅，但他認為，新平台有助小型企業加入市場競爭，有利降低日後的相關收費水平。他指積金局計劃於今年12月內就「積金易」平台發出徵求建議書，擬於明年下半年批出標書，期望能於2022年完成開發有關平台，並於隨後的兩至三年內，分階段將所有信託人納入有關平台及投入運作。

將增打擊洗錢等支援功能

就「積金易」平台的功能，他表示，未來將會增加認識你的客戶（Know Your Customer）、打擊洗錢等支援功能，以切合受託人的作業模式及需要，成員層面基金單位結餘的計算和管理是另一項額外主要功能，他補充，用戶可在該平台上比較所有強積金計劃，包括產品資訊及有關的管理費用。

「積金易」平台是由積金局所建構，目標是簡化現有強積金系統的行政程序，僱主和計劃成員可經單一平台處理與強積金有關的事務，減少在強積金登記或供款的行政出錯機會，有助節省成本和資源。