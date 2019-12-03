年結逼近 1個月拆息抽升 星展謝家曦：升穿3厘不出奇

恒指升幅收窄 收報26444點

另一方面，昨日12月首個交易日，港股勉強乾升。星期六及昨日公布的官方和財新PMI均勝預期，造就恒指昨日高開逾百點，更曾最多升165點至26511點，但午後中國外交部因應美國簽署通過香港人權法宣布反制措施，包括暫停審批美國軍艦訪港，及對部分美國NGO組織實施制裁；加上路透社引述美國政治新聞網站報道，中美談判或因涉及香港問題，導致協議受阻。

消息公布後恒指升幅收窄，收市僅升98點，收報26444點，全日交投亦淡靜，成交金額只有670億元，跌至11月20日以來最低水平；國指升62點，報10363點。恒指夜期至昨晚10時半報26398點，低水47點。

內房做好 本地地產股向下

個別板塊方面，雖然內房做好（詳刊B1），但周末示威重現，本地地產股表現向下，信置（0083）跌2.21%，收報11.48元，是跌幅最大藍籌；恒地（0012）跌0.27%，收報37.55元；新地（0016）跌0.53%，收報113.3元；新世界（0017）跌0.59%，收報10.16元；長實（1113）及港鐵（0066）則無升跌。

阿里巴巴（9988）收跌1.4%，報195.5元，連續第二日回吐；美團（3690）最多升至107.4元的上市新高，但未能保持，收升1.45%，報104.7元。

另外，11月澳門博彩收入按年雖下跌8.5%，但跌幅低於預期，金沙（1928）升1.22%，收報37.45元；銀娛（0027）升1.56%，收報52元。貿易股個別發展，創科實業（0669）升2%，收報60元；萬洲（0288）升1.4%，收報8.15元；瑞聲（2018）跌1.46%，收報54.1元。

明報記者 陳子凌