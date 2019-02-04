經濟
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啟明孖展超額126倍 人瑞人才今招股

【明報專訊】今年下半年未盈利生物科技股（B股）受追捧，新加坡主權基金GIC、高瓴資本有份投資的明星新股啟明醫療（2500）昨日截止孖展認購，9家本地及內地券商總計借出逾328億元，僅孖展方面已超額認購近126倍，熱度可媲美另一B股亞盛醫藥（6855）。下半年本港暫有4隻B股上市，雖部分曾引發認購潮，但累計表現均錄跌幅。

根據富途資料，啟明孖展認購中本地券商輝立借出160億元，耀才借出80億元。同日截孖展的有招商局商業房託（1503），孖展尚未足額。但根據市場消息，招商局商業房託國際配售方面獲超額認購，投資者包括新加坡基金等。

另一新股，數據服務提供商索信達（3680）孖展認購有1.41億元，相當於超購近7倍。

康寧傑瑞製藥昨起招股

昨日再有一家未盈利B股康寧傑瑞製藥（9966）開始招股，今日人力資源公司人瑞人才（6919）將開始招股。康寧傑瑞製藥現時正開發8種腫瘤候選藥物，去年虧損2.03億元人民幣。該股定價介乎每股9.1元至10.2元之間，入場費10,302.79元，最多集資18.3億元。

另一新股人瑞人才主營靈活用工（flexible staffing）服務，旗下有約2.3萬名外包員工，客戶包括字節跳動、小紅書等新經濟公司。人瑞人才定價每股26.6元至28.9元，每手100股，入場費2919.12元，最多集資約11億元。

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