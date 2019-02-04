啟明孖展超額126倍 人瑞人才今招股

【明報專訊】今年下半年未盈利生物科技股（B股）受追捧，新加坡主權基金GIC、高瓴資本有份投資的明星新股啟明醫療（2500）昨日截止孖展認購，9家本地及內地券商總計借出逾328億元，僅孖展方面已超額認購近126倍，熱度可媲美另一B股亞盛醫藥（6855）。下半年本港暫有4隻B股上市，雖部分曾引發認購潮，但累計表現均錄跌幅。