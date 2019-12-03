經濟
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李嘉誠應急錢最後1億元作抽籤

【明報專訊】長和系創辦人李嘉誠旗下李嘉誠基金會於10月初推出的10億元「應急錢」計劃來到尾聲，但未受到支票的向隅申請者不用失望。因基金會昨公布，計劃餘額的1億元將留予第一、二期合資格但未獲得資助的餐廳及零售店舖申請者，並將由電腦隨機抽籤，抽中的申請者不用再提交申請可獲3萬元資助，結果將通過短訊發放。

三期計劃逾4.3萬宗申請

基金會昨日表示，已在60日內完成李嘉誠的囑託，向飲食業、零售業、旅遊業，以及固定或流動小販同業的成功申請者提供共9億元資助（詳見表）。三期計劃共收到逾4.3萬宗申請，預計整項計劃最終有約2.7萬家中小企及小販經營者受惠，資助率為 62%。所有「應急錢」資助會在本月中前分批送到成功申請者手中。

此外，在11月26日才公布的第三期支援旅遊業及小販同業「應急錢」，已收到1585 宗持牌中小型旅行社，以及4942 宗持牌小販同業申請，所有合資格申請者都能獲得資助。

基金會又在新聞稿特別提到，李嘉誠特別感謝在這周向他發放大量祝福及送上美味食品的飲食業界朋友，「每點心意皆上心頭」，又指「中小企業家一直靠自己艱苦奮鬥創業，心堅石穿，雨過有時，天晴有時，大家不要放棄，一起加油共建未來」。

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