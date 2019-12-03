港10月零售銷售挫24.3% 歷來最差 黃金周「消失」拖累 業界：影響或延至明年初

明報記者 蕭嘉聰

9月零售業總銷貨價值的修訂估計按年下跌18.2%，以首10個月計，香港零售業總銷貨價值的臨時估計下跌9%。扣除價格變動後，10月零售業總銷貨數量的臨時估計按年大跌26.2%，跌幅較9月擴大。9月零售業總銷貨數量修訂估計按年跌20.3%。

香港零售管理協會主席謝邱安儀指出，10月受黃金周帶來的高基數及市况影響，令跌幅進一步擴大，但現時未知社會事件如何發展，難言是否已見底。該會上周訪問了會員，由於區議會選舉後社會氣氛稍為平靜，會員料聖誕節跌幅可收窄。

全年計跌幅料為低雙位數

但她指出，雖然本地消費近日有所好轉，不過依然有待觀察，訪港旅客短時間亦難以回復以往表現，至少要在事件結束後半年才有好轉，相信12月不會有太大改善，料全年計跌幅為低雙位數字。展望明年初，她指「好睇社會狀况」，相信上半年依然會錄得跌幅而且不輕，希望早日出現解決方案。

零售協會：減租情况不理想

近日有不少零售商如莎莎（0178）及謝瑞麟（0417）均透過放無薪假的措施節流，謝邱安儀表示，會員主要採取員工自然流失後、不再重新聘請的措施，近半年亦愈來愈多零售商要求員工放無薪假，只有少部分零售商裁員或是減薪。

至於租金方面，謝邱安儀認為，減租情况不理想，進度依然十分緩慢，例如商場業主只會在全日關門的日子免租，即使只能營業數個小時，依然收取全日租金，部分業主更未有任何行動，如果情况持續，預計零售業會陸續出現結業潮，該會正在收集相關資料。謝邱安儀在電話會議上，再次呼籲業主「網開一面」，與行業共渡時艱。

政府發言人：受社會事件影響

政府發言人表示，零售業銷售在10月持續大幅下滑，並錄得有紀錄以來最大的單月按年跌幅，是因為本地社會事件涉及的暴力增加，嚴重打擊消費情緒，亦對旅遊業及與消費相關的活動構成重大干擾。發言人又稱，停止社會事件的暴力及恢復社會秩序，是零售業復蘇的關鍵，政府會密切留意情况，以及對勞工市場和整體經濟的影響。