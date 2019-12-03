穆迪：中國料增財赤救經濟

穆迪又指出，儘管金融部門的系統風險仍然可控，但經濟增速放緩下，政府以財政政策支持增長的政策，將會令整體信貸效率下降，及整體債務水平持續上升。

穆迪亞太區首席信用評級總監Michael Taylor表示，中央政府主導的投資和經濟活動，將成為經濟增長主要動力，而中國經濟有三大政策重點，包括確保可持續增長、維持金融穩定，以及實現經濟再平衡，而在GDP增長放緩下，維持經濟增長及穩定，則是中國當前的政策重點。

穆迪副總裁及高級信用評級主任李秀軍表示，在此背景下，預計中央政府的財政赤字將會增加，因為當局需要採取措施，彌補地方政府不斷上升的營運赤字，地方政府為解決其龐大的基礎設施支出，對地方政府融資平台的依賴將會繼續增加。他又認為，小型地方銀行在過去10年間已經歷快速的資產增長，故支持陷入財困的小型地方銀行，可能會令地方政府面臨進一步的壓力。

官方財新製造業PMI齊升

與此同時，昨日公布的11月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）錄得51.8，高於市場預測的51.5，較10月微升0.1點，是連續5個月回升，是自2017年以來高位。至於國家統計局公布的11月中國製造業PMI則為50.2，較10月上升0.9點，僅低於今年3月，未有如市場普遍預測在低位徘徊，創年內第二新高紀錄。