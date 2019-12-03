經濟
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多地傳鬆限購 內房股急升

【明報專訊】內地雖然嚴行「住房不炒」政策，但在「因城施策」下部分城市繼續自行鬆綁，廣佛深樓市政策連環調整，當中包括深汕合作區放寬商品房限購、佛山放寬人才首套房不受戶籍、個稅及社保的限制等。消息配合內房11月份合約銷情佳，大行花旗亦指上市內房銷售再符預期，預料11月份合約銷售按年升28%，相信在1月農曆新年休賽前，12月合約銷售有望再升8%。內房股昨天大升（見表）。

內房上月合約銷售 按年增28%

花旗指出，其跟蹤的34隻內房均再交出強勁銷售，繼9月份及10月份合約銷售分別增長33%及30%後，11月合約銷售按年再增28%，惟按月則回落6%。11月的強勁表現反映了內房積極推盤及受到近期利好的政策調整。內房銷售氣氛已持續多月改善，花旗相信能持續至12月，按年增長8%。內房年初至今的銷售增長亦提升至按年升兩成，意味着內房商已經鎖定了全年銷售目標的93%。

該行指出，越秀地產（0123）11月份的銷售將按年增2.06倍，中國奧園（3883）則因去年11月基數較低，交出按年升99%的表現，深圳控股（0604）升97%，美的置業（3990）升81%、碧桂園（2007）升71%、旭輝（0884）升69%、世茂（0813）升六成，以及融創（1918）、時代中國（1233）、旭輝都會錄得單月銷售新高。該行又提到，富力（2777）、萬科（2202）都表現較弱，料11月銷售跌26%及5%，而禹洲（1628）、雅居樂（3383）料因為已近乎達標，會放慢銷售。

花旗認為2019年全年內房將會達標，按年銷售增長19%，較預期的15%好；2020年預期則有13%按年增長。

針對政策方面，該行指出，更多二、三線城市，如佛山、青島、成都、清遠在11月份都調整了部分地區或區域的樓市政策。該行預見尚有進一步政策調整空間，以防止次級城市的樓市大幅下滑。在有利前景下，花旗相信將為內房表現帶來支持，並相信行業的走勢將持續至12月及2020年。

花旗：房策有進一步調整空間

昨日內房跑出，升幅介乎2至7%，當中龍頭股融創、中國恒大（3333）升幅最勁，分別為6.95%及6%，藍籌潤地（1109）、中海外（0688）及碧桂園亦分別升4.28%、2.67%及2.75%。

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