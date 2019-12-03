話你知：旅遊保險未必包 市民無保障

雖然旅議會設有「旅遊業賠償基金」，但消費者必須光顧本港持牌旅行社，獲發印花收據，才可受計劃保障。以港航為例，若消費者透過其子公司「港航假期」購買套票，港航假期一旦倒閉，旅客可以申請相當於外遊費九成的賠償。但如果旅客只是單獨購買機票並不能獲得賠償，如果宣布清盤的是香港航空，旅客則不受保障。

縱橫遊：或可代客追討

縱橫遊（8069）行政總裁袁振寧表示，若消費者是透過旅行社買票，當航空公司倒閉時主要有3個處理方法，一是旅行社會提供機票供應商資料予旅客自行追討；二是旅行社可以代旅客追討供應商，但需時起碼1至2年；三是旅客追討旅行社，而旅行社追討供應商，但他強調，現階段仍然是未知之數，上述方案仍然有可變因素。

保險比較平台10Life創辦人倫沛然指出，不少保險公司保障條款中，並沒有包括航空公司倒閉，因此很大機會不會獲得賠償。現時立橋、藍十字和中銀保險的旅遊保險有保障航空公司倒閉，不過立橋早前已通知經紀，香港航空不在受保之列。

倫沛然提醒，客戶現時才投保，保險公司或可能以客戶已經知悉有機會出現損失的原因後投保，而未必可以獲得賠償，例如去年中銀保險以颱風「山竹」極可能吹襲香港的消息已被廣泛報道，而拒絕賠償9月12日後投保的客戶。另外，牌照被暫停是否包括在航空公司倒閉的範圍內，客戶投保前應先向保險公司查詢。