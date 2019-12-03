國開行40億借海航 或注資港航 運房局促改善財政狀况 否則周六釘牌

明報記者 葉子晴

根據牌照局聲明，在上周五（11月29日）與港航管理層會面，在考慮公司最新財政狀况後，認為其財政問題已迅速惡化，經昨日仔細討論後，就港航的空運牌照發出兩項新附加條件，一是港航必須於限期或之前獲注入牌照局訂明的資金；二是提升現金流至當局所訂明的合理水平。牌照局表示，如果港航未能於限期前改善財政狀况，會考慮撤銷或暫時撤銷港航牌照，並將於本周六（7日）或之前公布有關決定。

傳僅1.5億現金 港航：營運如常

港航的財政問題早在去年底已曝光，當時盛傳港航可能無法償還即將到期的債券資金，雖然其後平安過渡，但財困消息依然不絕於耳。據市場消息指出，雖然港航目前手頭現金僅得1.5億元，但主要股東海航積極救亡，是公司目前最大寄望。

據海航控股昨晚公告，獲國開行牽頭，與建行（0939）、工行（1398）、交行（3328）等8間銀行簽訂協議，獲授合共40億元人民幣的3年期銀團貸款，年利率為4.75厘，貸款由海航集團、董事長陳峰等提供擔保。海航稱，貸款將用於下屬航空公司的航油、航材、起降費、人員工資、飛機租金等經營支出，意味港航財困事件或有轉機。

港航發言人回覆查詢表示，已知悉牌照局對其牌照附加的新條件，目前公司日常營運一切如常，會繼續致力為客戶提供安全的飛行服務。不過港航續指，由於香港社會動盪造成旅遊需求疲弱，並繼續影響公司的業務和收入，已在未來數個月減少運力和航班，並節省成本應對財務狀况，同時不斷調整營運以應對不斷變化的市場需求，更透露公司正積極與股東及其他持份者溝通以滿足空運牌照局的最新要求。

開12會議 陳帆：已盡責監察

由於臨近聖誕及新年長假，港航或被「釘牌」惹起公眾關注，運輸及房屋局長陳帆昨日會見傳媒時多次強調當局已盡責監察，指當局自去年底已6次公布與港航有關的進展，並與港航召開多達12次會議，民航局更每隔兩天巡查港航運作，又已要求港航縮減運作規模。

運房局指出，倘若港航因不同原因不能繼續營運航班，公司必須根據機票條款為乘客作出合適安排。