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移民退休可提早領強積金

【明報專訊】近期香港社會動盪，港人移民意欲也增加。香港中文大學調查指出，約四成受訪港人認為如果有機會移居，首選地點是台灣，佔16.3%，其次是澳洲，佔15.2%，第三是加拿大，佔13.8%。在移民前宜先處理好在香港的財務問題，例如強積金帳戶，如果計劃離開香港移居海外，可否提早領取？

明報記者 龍彩霞

根據現時的強積金法律，年滿65歲便可選擇以一筆過，或分期形式提取累算權益。提早領取是可以的，但必須基於以下其中一個理由，包括：提早退休、永久性地離開香港、完全喪失行為能力、罹患末期疾病、小額結餘、死亡，其中第二點，即是又想移民又想提早領取強積金的成員，就可以根據「永久性地離開香港」的理由，向當局說明已經或將會永遠離開香港，最重要的是無打算以永久性居民的身分，再返回香港工作或定居，而且提供令受託人接納僱員已獲准在香港以外某地方居住的證明，例如由海外移民局所提供的移民簽證等類似文件。

必須不再返回香港工作或定居

以永久性地離開香港為由，而提早領取強積金需向相關強積金計劃的每名受託人提交申索表格，並須準備相關文件，包括：身分證明文件（例如香港身分證）、基於永久性地離開香港／完全喪失行為能力／罹患末期疾病／小額結餘／死亡的理由而申索累算權益的表格，其二是法定聲明表格、令受託人信納該名僱員已獲准在香港以外某地方居住的文件證明，例如由海外移民局所提供的移民簽證等類似文件。以上的表格，可於強積金官網下載。一般情况下，受託人在收到所有所需文件後，必須在30日內向僱員支付累算權益。

可在香港以外地方作出聲明

在香港，有關僱員可在民政事務總署的監誓員、公證人或太平紳士面前作出所需的法定聲明，並由他們在聲明上簽署。有需要人士可致電2835 2500向民政事務總署的中央電話諮詢中心查詢最方便的民政事務處辦公地點及時間，並帶同自己香港身分證及已填妥的相關聲明表格。如申請人已定居於海外，亦可在香港以外的地方作出法定聲明，但該份聲明須在公證人或獲當地法律授權監誓或監理法定聲明的人士面前作出，並由他們在聲明上簽署。

大家要留意，以「永久性地離開香港」為由提早提取強積金，只能用一次，如果申請人移民後希望回流工作，再次供強積金，之後就不能再用這個理由提早領取強積金。

[退休綢繆]

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