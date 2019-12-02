海欣花園呎價料穩守1.5萬

明報記者 周綺琪

反修例風波引發的社會衝突至今持續逾半年，利嘉閣分行經理（行政）傅志雄指，青衣區內新盤開售吸引外區客源，有不少向隅客回流至同區二手市場，因此區內近數月的二手成交均維持在30宗以上。傅續指，雖然區內海欣花園一直用家作主導、放盤量，現時屋苑部分業主叫價亦較以往進取，但他相信屋苑未來的二手成交宗數可有望上升，均呎則穩守在1.5萬元至1.6萬元水平。

富榮未補價兩房創今年低位

社會氣氛惡劣，樓市前景不明朗，市場接連錄得低市價成交個案，其中盛產居屋王的旺角富榮花園新近錄得低價成交。市場消息指，上述富榮花園8座高層K室，實用面積431方呎2房戶，新近以490萬元（未補地價）成交，成交價除了屬屋苑今年新低外，亦重返去年底同類成交價水平，實呎則為11369元。原業主於1998年以157萬元（未補地價）購入上址，持貨21年，帳面獲利333萬元，物業期內升值逾2倍。

另天水圍居屋天頌苑亦新近錄得低價成交個案。中原副區域營業經理文家輝表示，上述天頌苑M座低層12室，單位實用面積539方呎2房戶，新近於自由市場以460萬元沽出，實呎8534元、屬屋苑在自由市場今年呎價新低。原業主2014年9月以275萬元（已補價）買入單位，帳面獲利185萬元或67%。

城市花園3房反價至1228萬沽

私宅方面，北角城市花園亦有3房戶以低市價沽出。中原分行區域營業董事林龍南表示，上述城市花園1座高層C室，實用面積792方呎，屬3房套間隔，原業主9月叫價1380萬元放售，其後見近期社會局勢不穩，加上居港時間減少，擬減價沽貨離場，累減180萬元或13%、至1200萬元。不過，減價後有多組買家有意洽購，原業主終以1228萬元、即反價28萬元或2%沽出，成交價較市價低一成；而實呎為15505元；原業主2012年2月以720萬元購入上址，帳面獲利508萬元，單位7年間升值71%。

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