明翹匯青衣15年首個新盤

明報記者 張允亭

攝影 劉焌陶

樓花期長約27個月的明翹匯，位於青衣南部的細山路18號，離港鐵青衣站較遠。項目由兩座樓高32層的分層住宅組成，再細分為1座、1A座、2座及2A座，每座各層設有1至8伙及兩部升降機，全盤共提供776伙；項目戶型多元化，涵蓋1房至4房，另設頂層複式戶、連平台或連花園的特色戶。樓盤坐北向南，預料大部分向北及向西的單位可享翠綠山景，向南的高層戶則可望向藍巴勒海峽。

1房及2房數目佔逾七成

發展商早前開放多個示範單位，單位均設有指紋識別智能門鎖，以及入門燈光感應系統，為住戶生活帶來方便。其中一對示範單位屬2房戶，一個連裝修家俬，另一個為交樓標準。單位以1座28樓E室為藍本，實用面積421方呎，設計以珊瑚色為主調，同時家具及牆身加入金屬元素作裝飾，梳化後的牆身呈香檳色，搭配簡單線條，襯以紋理石材鋪砌的地板，加上天花燈槽透出的柔和燈光，營造溫馨舒適感。

設指紋識別智能門鎖

開放式廚房位於玄關左方，設有上下兩組古銅色廚櫃，工作枱面則採用大理石材，廚房配備電磁爐、微波爐、雪櫃及洗衣乾衣機等家電。睡房方面，其中一個房間面積約45方呎，靠窗放置單人牀；主人睡房的設計以淺色為基調，掛上杏黃的半透光窗簾，並放置雙人牀、梳妝枱及玻璃衣櫃。浴室以白配金色石材鋪砌，備有淋浴間，惟不設通風窗。

另一對示範單位參照2A座28樓D室，實用面積299方呎，屬1房間隔。單位樓高約3.15米（約10呎4吋），空間感充足。客飯廳以型格時尚風格設計，擺放淺綠色布藝梳化，特色造型的茶几及鋪上地氈。廚房採開放式設計，曲尺工作枱連接加設的延伸吧枱作餐桌，更有效運用空間。同時，設計師拆除睡房的牆壁，改以裝飾櫃分隔睡房及客廳的空間，減省室內的局促感。發展商亦開放一個3房示範單位，以2A座28樓A室為藍本設計，實用面積755方呎。有別於項目全數1房、2房戶均採用開放式廚房設計，項目部分3房戶及全數4房戶設有傳統梗牆間隔的廚房，並備有煤氣煮食爐。

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