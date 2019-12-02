高鐵地王呎價低 商廈減價7%放售

另外，九龍灣南豐商業中心低層單位，面積約1029方呎，於今年6月時以呎價8200元放售（單位叫價843.7萬元），並於10月時減至7900元（單位叫價812.9萬元），至上周三（即高鐵地開標當日）再調整至7700元（單位叫價792.3萬元），與6月相比減幅為6%。

九龍灣每呎叫價7700元 5個月挫6%

潘志明認為，西九高鐵站商業地王誕生後，令放盤多時的二手商廈單位業主被迫接受現實，向下調整叫價，期望在業主與準買家角力中，能帶動商廈買賣的成交量。

代理指業主接受現實

至於整體商用物業市道，潘志明認為要視乎本港政局發展，加上中美貿易戰的進程，利率走勢、市場投資氣氛等因素而定，預料12月份工商舖交投表現會在窄幅上落。

事實上，中原（工商舖）最新數據顯示，11月截至27日止，工商舖市場合共錄得約203宗買賣成交個案，對比10月約192宗，輕微上升11宗或約6%，然而，去年11月工商舖買賣交投約有763宗，若扣除當月開售的屯門匯賢一號及沙田WLUXE成交數字，當月工商舖買賣成交共約358宗，並與今年11月數字比較，按年減幅約155宗或43%。

上月工商成交203宗 年跌四成

成交金額方面，11月截至27日總成交額約28.97億元，雖然與10月錄約29.45宗數字相若，但已是連續第二個月成交金額僅約30億元，反映買家觀望態度持續，對比去年11月則下跌約70%。